Jest nowy wniosek o ENA dla Romanowskiego

W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Żurek: złożony został ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego
Źródło: TVN24
Prokuratura złożyła ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego - poinformował w poniedziałek prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak przekazał na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otrzymał informacje od prokuratorów, że "został złożony ponowny wniosek o zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania wobec pana (Marcina) Romanowskiego".

Żurek mówił również, że wokół uchylenia przez sąd w piątek 19 grudnia europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec posła PiS "w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, które są sprzeczne z dowodami, dokumentami, które mamy w aktach sprawy".

W jego opinii "rzeczą zadziwiającą" jest, iż sąd uchylił ENA, "nie mając akt sprawy, bo akta sprawy są w prokuraturze i nie zawiadamiając prokuratury o posiedzeniu". - Sąd nagle, bez akt sprawy, uchylił ENA. To jest rzecz bez precedensu - podkreślił prokurator generalny. Dodał, że prokuratura będzie próbowała w związku z tym "wnosić inne środki dotyczące tej decyzji sądu".

Podkreślił, że informacje o udzieleniu przez węgierski rząd Romanowskiemu azylu politycznego i niewystawieniu za nim czerwonej noty przez Interpol znalazły się we wniosku o rozszerzenie ENA w sierpniu. Tamten wniosek został złożony w związku z kolejnymi zarzutami dla Romanowskiego w lutym. W uzasadnieniu uchylenia ENA sąd zarzucał prokuraturze niepoinformowanie o tych faktach.

Sąd uchylił europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego

"Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne" - komentował po decyzji sądu rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jego zdaniem "już na wstępnym etapie oceny" można wskazać, że w sprawie "nie zaszły żadne okoliczności" uzasadniające uchylenie ENA. "Okolicznościami takimi nie są w szczególności przyznanie azylu politycznego w innym kraju UE ani odmowa wpisania poszukiwań do systemu Interpolu" - ocenił, dodając, że informacje te znajdowały się w aktach sprawy i były dostępne dla sądu.

Marcin Romanowski - poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Później polityk informował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Marcin RomanowskiWaldemar ŻurekProkuraturaSądSprawy sądowe w PolscePrawo i Sprawiedliwość
