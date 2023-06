Jerzy Buzek pierwszym laureatem Nagrody Króla Eryka

czytaj dalej

Łódź podwodna, wykorzystywana do zabierania turystów do wraku słynnego Titanica, zaginęła na Oceanie Atlantyckim. Ruszyła misja poszukiwawczo-ratownicza - przekazało BBC. Brytyjskie medium dodało, że według przypuszczeń zaginiony obiekt to OceanGate Titan, łódź podwodna wielkości ciężarówki, która mieści pięć osób i zwykle nurkuje z zapasem tlenu na cztery dni.