Tusk o zapowiedzi Kaczyńskiego: musi budzić niepokój wszystkich tych, którzy wierzą w sens demokracji w Polsce

To moim zdaniem wstęp do bardzo agresywnej, niebezpiecznej i podważającej fundamenty demokracji polityki na najbliższe miesiące - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który komentował zapowiedź szefa PiS o chęci stworzenia "korpusu ochrony wyborów" i zmianie przepisów dotyczących liczenia głosów w komisjach.

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami PiS w Siedlcach wzywał do stworzenia "korpusu ochrony wyborów", który miałby liczyć co najmniej 60 tysięcy osób. - Nasi przeciwnicy już dzisiaj mówią, że jeżeli przegrają wybory, to będą sfałszowane. A co to oznacza? Że sami chcą fałszować. Pamiętajcie, że wybory są organizowane w Polsce przez samorządy, a kto ma najwięcej samorządów? Ta druga strona, niestety, szczególnie w dużych miastach - przekonywał Kaczyński. Jego zdaniem trzeba prawnie zmienić sposób liczenia głosów, by był on "rzeczywiście transparenty i jawny, bo z tym bywa różnie".

Kaczyński: musimy stworzyć korpus ochrony wyborów TVN24

Tusk o zapowiedzi Kaczyńskiego: brzmi trochę jak kawał o Łukaszence

O zapowiedzi Kaczyńskiego był pytany przez dziennikarzy w poniedziałek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - To musi budzić niepokój wszystkich tych, którzy wierzą w sens demokracji w Polsce. Ostatnie dwa dni w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego brzmiały naprawdę bardzo po białorusku. Stwierdzenie, że PiS na pewno wygra każde wybory, jeśli będą uczciwe, a one będą uczciwe, jeśli się zmieni sposób liczenia głosów, to brzmi trochę jak kawał o (Alaksandrze - red.) Łukaszence. Ale to nie jest dowcip o Łukaszence, to są słowa człowieka, który rządzi Polską od siedmiu lat, który wie, że przegra wybory i w związku z tym chce namieszać w tych regułach - mówił były premier.

Jak podkreślił, "pierwsza zmiana już jest zapowiadana, czyli przesunięcie terminu wyborów samorządowych". - I zapowiada coś, co brzmi naprawdę groźnie, że zmieni się sposób liczenia głosów. Liczy się w jeden sposób, że dwa razy dwa jest cztery. Obawiam się, że tę regułę chce zmienić Kaczyński - dodał.

- A to stwierdzenie, że PiS wygra wybory, jeśli one będą uczciwe, ma prawdopodobnie podważyć wiarę Polaków w sens wyborów wtedy, gdy wygra opozycja. To taka metoda, którą stosował (Donald - red.) Trump w Stanach Zjednoczonych - podkreślał Tusk.

- Tak naprawdę jest to moim zdaniem wstęp do bardzo agresywnej, niebezpiecznej i podważającej fundamenty demokracji polityki na najbliższe miesiące - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24