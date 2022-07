Jarosław Kaczyński wraca do tematu reparacji. W 2021 roku politycy PiS mówili, że "jest gotowy w 99 procent"

Z Sejmu do ambasady Niemiec rządzący mają blisko, choć do uzyskania reperacji wojennych, o których mówi Arkadiusz Mularczyk, autor raportu ich dotyczącego, wciąż daleko. - To się nie odbywa na zasadzie not dyplomatycznych i rozmów dwóch polityków - mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości. - Nie mamy do czynienia z jakimś procesem cywilnym pomiędzy Niemcem a Polakiem. To jest sprawa o charakterze politycznym - dodaje.