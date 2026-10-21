Polska Jarosław Kaczyński ukarany za słowa wobec policjantów Damian Nowicki |

Awantura podczas miesięcznicy smoleńskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Ewa Schädler, posłanka Polski 2050 i członkini sejmowej komisji etyki podała, że Jarosław Kaczyński został ukarany naganą za określenie policjantów mianem "bojówek rządzącej partii". Słowa prezesa PiS padły na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas lipcowej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Jarosław Kaczyński o "bojówkach rządzącej partii" Źródło: TVN24

Zgodnie z regulaminem komisja może ukarać posła zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia lub udzieleniem nagany. Politykowi PiS przysługuje teraz odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.

Prezes PiS o "bojówkach" i "hołocie"

Przypomnijmy, prezes PiS wraz z grupą polityków PiS oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim chcieli złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja, która nie dopuściła polityków, w związku z czym złożyli wieńce w pewnej odległości od pomnika.

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- Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją, i z tego będą musiały być wyciągnięte wnioski - powiedział wówczas Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił się także do demonstrujących: - Wy nie macie żadnych praw, jesteście hołotą - powiedział.

"Kaczyński zachowuje się jak klasyczny warchoł"

Słowa Kaczyńskiego wywołały oburzenie na polskiej scenie politycznej. Marcin Kierwiński minister spraw wewnętrznych i administracji we wpisie na X określił wówczas zachowanie prezesa PiS wobec policji jako "skandaliczne".

Skandaliczne zachowanie posła Kaczyńskiego wobec @PolskaPolicja

To hańba że były wicepremierem ds.bezpieczeństwa atakuje funkcjonariuszy i polski mundur. Policja dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo każdego obywatela. Czasy polityków ponad prawem Panie Kaczyński minęły. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 10, 2026 Rozwiń

Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy mówił, że "to pokazuje, że pan Kaczyński kompletnie oderwał się od rzeczywistości" i ocenił, że takimi wypowiedziami Kaczyński "podważa autorytet i zaufanie do służb".

- Bo ja rozumiem, że chciałby, żeby rolę polskiej policji przejął Ruch Obrony Granic - dodał w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem. - To się nigdy nie stanie. Dzisiaj polska policja, polskie służby działają bardzo profesjonalnie i trzeba doceniać tę działalność - podkreślił.

Tusk: Kaczyński zachowuje się jak klasyczny warchoł Źródło: TVN24

Do zdarzenia odniósł się także premier Donald Tusk, który powiedział, że "przykre jest to, że lider opozycji systematycznie atakuje polskie służby mundurowe, bo przecież mamy z tym do czynienia od dłuższego czasu".

- Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni - przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską - ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki - ocenił.