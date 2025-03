Kaczyński o zapowiedzi Tuska. "To dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem"

To jest dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni - oznajmił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi premiera Donalda Tuska w sprawie przeszkoleń wojskowych. Kaczyński skomentował także propozycję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wpisania do konstytucji progu wydatków na obronność na poziomie co najmniej czterech procent PKB.

Prezydent Andrzej Duda złożył w piątek u marszałka Sejmu projekt poprawki do konstytucji w sprawie poziomu wydatków na obronność, która wpisuje co najmniej 4 procent PKB jako obowiązkowy próg tych wydatków.

Kaczyński pytany przez dziennikarzy w Sejmie co sądzi o propozycji prezydenta, odpowiedział, że "to jest pomysł dobry". - Tylko gdyby to ode mnie zależało, oczywiście nie ode mnie zależy, tylko od prezydenta, to ja bym wolał pięć procent - powiedział szef PiS. - Nie podbijam stawki, mówię co na ten temat sądzę - zaznaczył.

"Możemy rozmawiać"

Dopytywany czy byłby w stanie w sprawie zmiany w konstytucji rozmawiać z przedstawicielami koalicji rządowej, odpowiedział: - Jeżeli chodzi o takie sprawy jak porozumienie konstytucyjne, (...) to oczywiście możemy rozmawiać.

Dopytywany, czy byłby w stanie osobiście rozmawiać z Tuskiem, przyznał: - Może to byłoby kłopotliwe, może lepiej, żeby byli jacyś inni.

Premier, który w czwartek w Brukseli uczestniczył w nadzwyczajnym spotkaniu Rady Europejskiej, przedstawił w piątek w Sejmie informację w sprawie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski.

"Dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem"

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Kaczyński powiedział, że "od chwili powstania PO, co innego się mówi, co innego się robi". - Na początku Platformy Obywatelskiej ona była niesłychanie, wręcz radykalnie antykomunistyczna. Kiedy doszła do władzy to przywracała postkomunizm - stwierdził.

Pytany przez dziennikarzy, co myśli o wprowadzeniu obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla każdego dorosłego mężczyzny, które zaproponował premier, powiedział: - To jest dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni. Że zamiast pedagogiki tchórzostwa, będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego i do tego, że mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć - stwierdził.

