Kaczyński: o tym mogę opowiedzieć tylko przy zamkniętych drzwiach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją do spraw afery wizowej. Później ma być przesłuchany prezes Orlenu Daniel Obajtek, nie wiadomo jednak, czy się zjawi. Przewodniczący komisji poinformował, że sąd przychylił się do wniosku komisji o ukaranie Obajtka za niestawiennictwo na poprzednim posiedzeniu. Kaczyński miał zastrzeżenia do składu komisji, w tym przewodniczącego Szczerby.

To drugi wyznaczony przez komisję termin przesłuchania prezesa PiS. Wcześniej, 5 czerwca, Kaczyński się nie stawił, uzasadniając to zagraniczną wizytą. Komisja zawnioskowała do sądu o ukaranie go grzywną 3000 złotych. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 9.05. Na początku członkowie minutą ciszy uczcili pamięć żołnierza, który zmarł po ataku na granicy polsko-białoruskiej.

Po rozpoczęciu posiedzenia Kaczyńskiego nie było na sali. Pojawił się kilkanaście minut później. Jego przesłuchanie jest drugim punktem harmonogramu.

Jarosław Kaczyński

Wnioski Kaczyńskiego, odpowiedź Szczerby

Na początku Kaczyński miał zastrzeżenia co do składu komisji. - Skład komisji śledczej ma być proporcjonalny do układu Sejmu. Mamy proporcje widocznie zachwianą. Trudno uznać, że komisja jest w tej chwili komisją sensu stricto - powiedział. Komisja wyłączyła dwóch posłów PiS ze względu na "uzasadnione obawy o brak bezstronności". - Mam wniosek o przeniesienie przesłuchania na termin, w którym Sejm uzupełni skład komisji - mówił prezes PiS.

- Drugi wniosek dotyczy pana posła (Szczerby). Pan też uczestniczył w procederze, nie oceniam jego moralnego wymiaru (…), zabiegania o wizy. W związku z tym nie powinien pan być członkiem tej komisji. W związku z tym składam wniosek o wyłączenie pana ze składu komisji - powiedział do Szczerby. Wniosek nie uzyskał większości. Trzy osoby były za, a cztery osoby przeciw. Poseł Maciej Konieczny pomylił się i zagłosował "za", za co później przeprosił. - Wbrew intencjom zagłosowałem. Odwrotnie zrozumiałem wniosek, nie stała za tym intencja polityczna - wyjaśnił.

Szczerba odpowiedział Kaczyńskiemu. - Chciałbym jednak zaapelować do pana elementarnej uczciwości i przyzwoitości. (...) Dla mnie współpraca z rządem PiS zawsze była czymś bardzo trudnym, ale podjąłem to ryzyko w interesie Rzeczpospolitej, (..) w zakresie ochrony Polek i Polaków przebywających w Mińsku podczas sfałszowanych wyborów prezydenckich. Kiedy te osoby zostały uwięzione przez reżim Łukaszenki, podjąłem się misji wyciągnięcia z białoruskiego więzienia dwóch Polaków. Zrobiłem to nie tylko z przyzwoitości, ale zrobiłem to na prośbę ich rodzin - wyjaśniał Szczerba.

Kaczyński: Proceder zarzucany PiS nie miał miejsca. Było jedno przestępstwo

Kaczyński skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Mówił, że "komisja i to wszystko, co działo się przed jej powołaniem, wynikało z sugestii, że doszło do jakichś ogromnych nadużyć przy udzielaniu wiz, że doszło do ogromnych nadużyć o charakterze korupcyjnym i że te nadużycia doprowadziły do tego, że do Polski dostało się bardzo wielu cudzoziemców".

- Ta kampania była prowadzona w trakcie kampanii przedwyborczej i niewątpliwie wywarła ogromny wpływ na jej przebieg. Tego rodzaju proceder był zarzucony w gruncie rzeczy Prawu i Sprawiedliwości. A on po prostu nie miał miejsca - przekonywał.

- Miało miejsce jedno przestępstwo o zakresie, który obejmował jakiś ułamek promila tych spraw przyznawania wiz. Państwo zareagowało na to przestępstwo w sposób właściwy, to znaczy sprawcy zostali wykryci, zatrzymani, zostały wyciągnięte wnioski polityczne - zapewniał Kaczyński.

Kaczyński "sobie nie przypomina". Szczerba pokazał dokument

Kaczyński był pytany o program Poland.Business Harbour. Przekazał, że "sprawą bezpośrednio zajmowała się pani minister (Jadwiga) Emilewicz".

Pytany przez Szczerbę, czy otrzymywał z ABW meldunki o nieprawidłowościach związanych z tym programem, prezes PiS odpowiedział: - Ja w tej chwili nie przypominam sobie takiej sytuacji.

Szczerba zaprezentował dokument, przekazany 10 lutego 2021 roku z ABW do ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych.

- Cytuję, ABW przekazywała informacje "dotyczące możliwej wzmożonej migracji obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski i wynikających z niej zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa, w tym o charakterze wywiadowczym i terrorystycznym, a także możliwości przenikania do Polski wraz z napływem rosyjskich migrantów, osób powiązanych z grupami przestępczymi" - przytoczył szef komisji.

Kaczyński: o tym mogę opowiedzieć tylko przy zamkniętych drzwiach

Szczerba przytaczał też słowa Kaczyńskiego, który mówił, że afera wizowa to "niewielkie przestępcze przedsięwzięcie, które wpadło przez przypadek i nastąpiła reakcja". Zapytał, co to był za "przypadek".

Kaczyński odparł, że może o tym opowiedzieć "tylko przy zamkniętych drzwiach". - Tutaj chodzi o pewne interesy o charakterze czysto osobistym. Tutaj nie ma żadnych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, tylko po prostu z prywatnością - mówił.

- Ta osoba, o którą chodzi, nie ma ze mną żadnych związków rodzinnych ani jakichkolwiek - dodał.

Dopytywany, czy ta osoba jest związana z którymś z polityków Prawa i Sprawiedliwości, mówił do Szczerby: - Opowiem o tym, jeżeli pan się zdecyduje na chwilę zamkniętej rozprawy (przesłuchania - red.).

- To jest osoba związana z kimś, kogo znam, ale osobiście jej nie znam - dodał Kaczyński.

Kaczyński: ta sprawa była przedmiotem zainteresowania służb

Wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa z KO pytał prezesa PiS, czy firmy zakwalifikowane do programu Poland.Business Harbour były weryfikowane. Kaczyński odpowiedział, że "zgodnie z ogólnymi zasadami, które były stosowane, jeżeli chodzi o kwestie związane ze Wschodem, to znaczy głównie chodzi o dwa kraje: Rosję i Białoruś, to takie operacje weryfikacyjne były przeprowadzone". - Ta sprawa była przedmiotem zainteresowania służb - dodał. Sowa pytał też Kaczyńskiego o rozpoznanie Agencji Wywiadu, z którego wynikało, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu napotykała trudności w skutecznym sprawdzeniu i ocenie wiarygodności podmiotów biorących udział w programie Poland.Business Harbour. Poseł KO mówił, że Agencja Wywiadu informowała ABW o możliwym przyjeździe do Polski w ramach programu Poland.Business Harbour kilkudziesięciu obywateli Federacji Rosyjskiej i Białorusi, którzy otrzymali polskie wizy w konsulatach RP, mimo wcześniejszych decyzji odmownych wydanych w innych placówkach konsularnych naszego kraju. - Z przykrością słucham tej informacji, ale słyszałem pierwszy raz - odparł Kaczyński.

Obajtek ukarany

Na piątkowe posiedzenie komisji został wezwany też były prezes Orlenu Daniel Obajtek. On również, tak jak Kaczyński, nie stawił się w poprzednim terminie. Na początku piątkowego posiedzenia Szczerba przekazał, że sąd przychylił się do ukarania go karą pieniężną w wysokości 3000 złotych.

Na początku posiedzenia Aleksandra Leo wniosła o wystąpienie przez komisję do Prokuratora Generalnego o pisemne wyjaśnienia, czy osoby narodowości białoruskiej lub inni cudzoziemcy, którym postawiono zarzuty dotyczące sabotażu, w tym podpalenia centrum handlowego Marywilska, przebywały na terytorium RP, posiadając wizę w trybie Poland.Business Harbour. Komisja przyjęła ten wniosek.

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: TVN24