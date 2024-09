Po decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS z kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych prezes Jarosław Kaczyński apelował do zwolenników partii o wpłacanie pieniędzy na jej konto. Zobowiązał też posłów i europosłów PiS do cyklicznych wpłat.

Kaczyński zapowiada manifestację "przeciwko atakowi na patriotyzm"

Kaczyński przekonywał, że "jeżeli nie ma prowokacji, tak jak to było za zarządów Platformy Obywatelskiej, to przebiega spokojnie i nic złego tam się nie dzieje, Święto Niepodległości, rocznica 11 listopada, jest obchodzona tak, jak powinna być obchodzona". - To znaczy jest świętem nie tylko państwowym, ale także świętem narodu, świętem społeczeństwa - wyjaśnił.

- Stąd nasz protest i to protest, który my chcemy wyrazić tym razem już nie tylko tutaj z tego miejsca, czy w Sejmie, ale także chcemy go wyrazić korzystając z prawa do demonstracji - mówił.