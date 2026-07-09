Polska Jarosław Kaczyński chce się spotkać z Viktorem Orbanem Oprac. Filip Czerwiński |

Maciej Warsiński: Viktor Orban zapowiedział, że udaje się w dłuższą podróż do Stanów Zjednoczonych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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- Pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo chętnie spotka się z panem premierem Orbanem, natomiast jest kwestia jeszcze dogrania terminu - powiedział w czwartek Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dodał, że Kaczyński jest gotowy na spotkanie z Orbanem "nawet w najbliższym czasie", ale - jak podkreślił - sobota "wydaje się mało prawdopodobna" z uwagi na inne zobowiązania obu polityków.

Pytany o ewentualny temat spotkania, Bochenek powiedział, że w przeszłości agendę rozmów Kaczyńskiego z Orbanem stanowiły między innymi sytuacja w Europie i Unii Europejskiej, kwestia relacji polsko-węgierskich czy realizowanych projektów.

Informację o wizycie Viktora Orbana w ten weekend w Polsce podał nieoficjalnie portal Onet, co PAP potwierdziła.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na spotkaniu z Viktorem Orbanem (zdjęcie ze stycznia 2020 roku) Źródło zdjęcia: Twitter/@pisorgpl

Nowa władza na Węgrzech

Viktor Orban uchodził za jednego z najbliższych sojuszników PiS w czasach sprawowania rządów przez Beatę Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Formalnie jednak PiS i partia kierowana przez Orbana - Fidesz - nie zasiadały w jednej frakcji w Parlamencie Europejskim.

Próby przyciągnięcia Fideszu do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w skład której wchodzą europosłowie PiS, zakończyły się fiaskiem. Po zawieszeniu partii Orbana w Europejskiej Partii Ludowej (do której należy między innymi Koalicja Obywatelska i PSL), węgierscy europosłowie ostatecznie zrezygnowali z członkostwa w EPL i dołączyli do kierowanej przez Jordana Bardellę frakcji Patrioci za Europą.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w Parlamencie Europejskim wynika, że spotkanie Orbana i Kaczyńskiego zostało potwierdzone kilka dni temu i ma do niego dojść w ten weekend. Spotkanie z Kaczyńskim ma być dla Orbana głównym celem politycznym wizyty w Polsce.

W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech, kończąc trwające 16 lat rządy Fideszu. Partia Tisza zdobyła większość konstytucyjną, a nowym premierem został Peter Magyar.