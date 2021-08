Gowin: liczyłem na przedstawienie prezydentowi informacji o nastawieniu Amerykanów, do spotkania nie doszło 

Wymierzona w TVN ustawa była jedną z przyczyn odejścia Porozumienia z rządu, Jarosław Gowin przyznał to w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. - Lex anty-TVN i propozycja drastycznej podwyżki podatków dla klasy średniej to była ta czerwona linia, która przesądziła, że Porozumienie nie widzi dla siebie miejsca w Zjednoczonej Prawicy - powiedział były wicepremier. Dodał, że jedyne zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy, jakie dopuszcza w sprawie tej ustawy, to weto.