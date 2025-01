Kilka dni temu Palikot wyszedł z aresztu

W poniedziałek Janusz Palikot (zgadza się na publikację wizerunku i danych) opuścił areszt śledczy we Wrocławiu. Były poseł i biznesmen wpłacił 2 miliony złotych kaucji, na co miał czas do końca stycznia. Do aresztu trafił w październiku ubiegłego roku w związku z podejrzeniem o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Usłyszał osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczenia mienia. Najsurowsza kara, jaka grozi za czyny mu zarzucane, to 20 lat więzienia.