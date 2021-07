Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda wręczył nominacje nowym ministrom

Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w swojej kancelarii. Odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa Biura Polityki Międzynarodowej i powołał na to stanowisko Jakuba Kumocha. Bogna Janke została sekretarzem stanu w KPRP. Będzie odpowiedzialna za dialog społeczny.

Krzysztof Szczerski - który obejmie funkcję ambasadora, stałego przedstawiciela RP przy ONZ - został odznaczony podczas uroczystości Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej oraz osiągnięcia w pracy naukowej".

- Dziś jest szczególny dzień – rocznica oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów, więc oficjalnej wiadomości, że będę sprawował urząd prezydenta RP przez drugą kadencją, że podejmujemy kolejne wyzwanie, ale przede wszystkim będziemy kontynuowali to, co zostało zrobione - mówił prezydent Andrzej Duda.

Dokonując zmian w swojej kancelarii, prezydent podkreślił, że odnosi ona sukcesy, czego dowodzi według niego między innymi wygrana w ubiegłorocznych wyborach. - A wszyscy wiemy, że funkcjonujemy na co dzień w niełatwych warunkach, w niełatwym otoczeniu politycznym, w niełatwym otoczeniu medialnym, bywa, że i w niełatwym otoczeniu międzynarodowym - powiedział prezydent.

- Zawsze powtarzam, że w przestrzeni międzynarodowej nie ma pustych miejsc, wszystkie miejsca od stuleci są zajęte. I jeżeli ktoś chce się posunąć do przodu i poszerzyć swoją pozycję, to zawsze się to odbywa kosztem innych, nie są z tego zadowoleni i są gotowi wytoczyć najpotężniejsze działa, żeby bronić swojej pozycji, swoich stref wpływu, swoich interesów. Jest to twarda walka, w której bardzo często łokcie są do krwi otarte - dodał.

Nominacje w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Szymczuk/KPRM/prezydent.pl

"Może pan śmiało podpisać się jako współautor pod każdym sukcesem międzynarodowym"

Prezydent podziękował Szczerskiemu, który - jak mówił - był z nim w kancelarii od pierwszego dnia po wyborze na prezydenta RP. - To miało dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ pan minister był i jest najlepszym specjalistą od spraw międzynarodowych, z jakim kiedykolwiek spotkałem się w swoim najbliższym otoczeniu - oświadczył.

- Może pan śmiało podpisać się jako współautor pod każdym sukcesem międzynarodowym, który przez te sześć lat tutaj, w Kancelarii Prezydenta nastąpił, a było ich bardzo wiele - powiedział Duda, podkreślając, że jest przekonany, iż polskie interesy, które Szczerski będzie reprezentował jako stały przedstawiciel RP przy ONZ, będą tam dobrze prowadzone.

Prezydent: Kumoch jest "doskonałym znawcą dyplomacji"

Mówiąc o nowych ministrach w KPRP, Andrzej Duda zaznaczył, że zaimponowała mu wiedza, dynamika w działaniu i determinacja Jakuba Kumocha, który zastąpi Szczerskiego na stanowisku szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Wskazywał też na fakt, iż relacje z Turcją znalazły się na tak wysokim poziomie jest zasługą działalności ambasadorskiej Kumocha.

Według prezydenta, Kumoch jest "doskonałym znawcą dyplomacji, polityki międzynarodowej i realiów politycznych". - Wierzę, że te rozliczne talenty, które pan minister ma, będą mogły być tutaj dobrze spożytkowane dla Rzeczypospolitej - dodał.

Bogna Janke będzie odpowiedzialna za dialog społeczny

Prezydent zapowiedział, że Bogna Janke będzie odpowiedzialna w jego Kancelarii za dialog społeczny - będzie pełniła merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji.

- Znamy się od dobrych kilku lat i muszę powiedzieć, że zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie jako osoba, jako kobieta, takim niezwykłym ciepłem, spokojnym podejściem, umiejętnością słuchania drugiego człowieka i takim zainteresowaniem, które okazuje drugiemu człowiekowi, co jest rzadkie, co wymaga osobistych predyspozycji i osobistego talentu. Pani minister ten talent ma - powiedział Duda.

"Zaszczyt, że mogę dołożyć swoje okrążenie w tej wielkiej sztafecie"

W mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta udostępniono krótkie nagrania-wizytówki nowo powołanych ministrów.

"Do przedwczoraj byłem ambasadorem w Turcji, a wcześniej w Szwajcarii i Liechtensteinie. Dzisiaj prezydent RP powierzył mi obowiązki sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej (...). Po dziewięciu latach wracam do Polski i jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, że mogę dołożyć swoje okrążenie w tej wielkiej sztafecie budowania pozycji międzynarodowej Polski" - powiedział Kumoch.

Wskazywał, że każde państwo, każdego dnia walczy o to, by było jak najsilniejsze, jak najbardziej poważane, a jego interesy były w jak najlepszym stopniu chronione. "Polska jest jednym z tych państw. Polska walczy o swoją pozycję, jak każde inne państwo na świecie. Jeżeli ja mogę w jakikolwiek sposób tę walkę wesprzeć, to będzie to dla mnie ukoronowanie całej mojej dotychczasowej kariery dyplomatycznej" - oświadczył nowy szef BPM.

"Porozmawiajmy o ważnych sprawach"

Bogna Janke zapewniła, że Pałac Prezydencki jest otwarty na spotkania. "Pan prezydent Andrzej Duda obiecał to w swoich kampaniach wyborczych i teraz chce ten element jeszcze wzmocnić. Zaproponował mi, abym w jego imieniu zaprosiła państwa do rozmowy" - oświadczyła Janke.

"Rozmowa jest potrzebna. Porozmawiajmy więc o ważnych sprawach - ważnych dla naszego państwa, jak i tych codziennych, ważnych dla nas. Porozmawiajmy o tym, jaką Polskę chcielibyśmy mieć za 10, 20, 30 lat. Zapraszam państwa do rozmowy" - powiedziała.

We wtorek Igor Janke, mąż Bogny Janke i jeden z partnerów R4S - spółki zajmującej się usługami z zakresu public relations założonej przez byłego posła i rzecznika PiS Adama Hofmana - poinformował, że w związku z nominacją żony kończy działalność w branży PR.

"Komunikat osobisty. Kończę działalność w branży PR/PA. Moja żona obejmuje funkcję publiczną i uznałem, że dla czystości zasad tak będzie lepiej. Dziękuję koleżankom i kolegom zR4S Consulting za ponad 2,5-roczne arcyciekawe doświadczenie. Nie zwalniajcie tempa! Ja udaję się w innym kierunku. Teraz porządkowane spraw i wakacje. We wrześniu rozpoczynam nowy, ciekawy i mam nadzieję pożyteczny projekt. Czeka mnie kolejna rewolucja w życiu zawodowym" - napisał na Twitterze.

Dotychczasowa działalność nowych ministrów

Jakub Kumoch w latach 2016-2020 pełnił funkcję ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie, przyczynił się m.in. do nagłośnienia pracy grupy Aleksandra Ładosia i faktu masowego ratowania przez polską dyplomację Żydów z Zagłady.

Wcześniej pracował jako analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, był też współpracownikiem Instytutu Sobieskiego. Kumoch był również korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w Rosji, a później m.in. zastępcą szefa działu zagranicznego i szefem działu krajowego gazety "Dziennik". Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych; brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE. Od 2015 r. zasiada w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Kumoch z wykształcenia jest orientalistą i politologiem - ukończył Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mówi biegle w języku: tureckim, angielskim, francuskim, chorwackim, hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim i włoskim. Posługuje się również m.in. językiem ukraińskim i arabskim.

Bogna Janke od 1998 r. pracowała jako dziennikarka i reporterka, m.in. w Polskiej Agencji Prasowej i TVN24. Jako przedsiębiorca wydawała własne media – lokalny tygodnik "Gazeta Południa" ukazujący się na terenie powiatu piaseczyńskiego, a od 2006 do 2021 r. ogólnopolski portal blogowy SALON24.

Była wolontariuszką Fundacji Świętego Mikołaja w projekcie "Mama w pracy", a następnie fundatorką i prezesem Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe, której celem było stworzenie ekspozycji upamiętniającej szpitale polowe z Powstania Warszawskiego. Stworzyła serwis internetowy www.szpitale1944.pl.

Janke ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW.

Autor:js/adso

Źródło: PAP