Raport pokazał "całkiem nową okoliczność". "Do tej pory tego nie wiedzieliśmy"

Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do zaprezentowanego częściowego raportu dotyczącego działań prokuratury w latach 2016-2023, stwierdził, że to pokazuje, że prokuratura "była po prostu ręcznie sterowana". - Już dzisiaj skala tych nieprawidłowości jest naprawdę porażająca - dodała Dorota Olko z Lewicy.

Prokuratura Krajowa opublikowała we wtorek częściowy raport z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023. Raport obejmuje 200 spośród 600 spraw badanych przez zespół prokuratorów w PK. Według PK, wśród zbadanych spraw w 163 stwierdzono istotne nieprawidłowości.

Kwiatkowski: prokuratura była ręcznie sterowana

Kwiatkowski mówił, że zaprezentowany raport jest przede wszystkim "przygnębiający". - To pokazuje, jak prokuratura w czasach Zbigniewa Ziobry była wykorzystywana jako polityczne narzędzie, (...), była po prostu ręcznie sterowana - stwierdził.

- Wszystkie sprawy, gdzie choćby pojawiał się cień polityka PiS-u , w praktyce nie były prowadzone albo nawet jak je wszczynano, to je umarzano - dodał.

Kwiatkowski mówił, że zaprezentowany częściowy raport wskazuje na "całkiem nową okoliczność". - My się dowiedzieliśmy dzisiaj czegoś, o czym wcześniej jeszcze nie mówiono, czyli (że było - red.) wszczynanie tych postępowań bez żadnego uzasadnienia w materiale dowodowym i trzymanie pod zarzutami osób przez kilka lat, bez poparcia w żadnych ustalonych faktach. Do tej pory tego nie wiedzieliśmy - zwracał uwagę senator.

Olko: jest potrzebny czas działań

- To jest oburzające, a to jest dopiero część prac tego zespołu, bo tych wszystkich spraw jest 600. Więc te prace mają być dalej prowadzone i dalej wyjaśniane (...). A już dzisiaj skala tych nieprawidłowości jest naprawdę porażająca - mówiła z kolei Dorota Olko.

- Z jednej strony te sprawy, które były umarzane tam, gdzie było to na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej te, które były przeciągane tam, gdzie było to politycznie korzystne - kontynuowała.

Zdaniem posłanki Lewicy "problem polega przede wszystkim na tym, że to podważa zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości". - I tak naprawdę odbudowywanie go będzie trwało bardzo długo (...). Tu trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że ten czas raportów się kończy i jest potrzebny czas działań - dodała.