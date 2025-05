"Odpowiedź mogła być tylko twierdząca". Siewiera odpowiada Trzaskowskiemu

Siewiera: jeśli Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, o moją wiedzę, to jestem do dyspozycji pana prezydenta Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jeśli prezydent Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, moją wiedzę, mój network, moje możliwości, to jestem do dyspozycji pana prezydenta - oświadczył Jacek Siewiera. Kandydat KO przyznał później, że cieszy się, iż były szef BBN "pozytywnie odpowiedział na zaproszenie do współpracy".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: W Warszawie odbył się Polski Kongres Gospodarczy, w którym wziął udział między innymi były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Siewiera w trakcie wydarzenia był pytany o ewentualną współpracę z Rafałem Trzaskowskim.

Potem głos w tej sprawie zabrał również Trzaskowski, a ja jego wpis zareagował Siewiera.

We środę w Warszawie rozpoczął się Polski Kongres Gospodarczy, w którym wzięli udział między innymi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz były szef BBN Jacek Siewiera.

W czasie wspólnego panelu Siewiera został zapytany przez Siemoniaka: - Panie ministrze, drogi Jacku, Rzeczpospolita pana potrzebuje znowu. Chciałbym po prostu zapytać (...), gdyby prezydent Rafał Trzaskowski złożył propozycję współpracy panu ministrowi, czy pan minister taką propozycję by przyjął?

Jak dodał, "bezpieczeństwo wymaga kontynuacji" oraz "wymaga mądrych ludzi, którzy potrafią ponad podziałami pracować i współdziałać".

- Odpowiadając na pytanie pana ministra wprost: doświadczenie i wiedza, i ta jawna, i ta niejawna, zdobyta przez trzy lata pełnienia służby szefa BBN w czasie prezydentury, nie jest moją prywatną własnością. To, co jest w głowach, nie tylko mojej, w głowach nas wszystkich po czasie pełnienia służby publicznej nie jest naszą prywatną własnością - mówił Siewiera.

- Tak, jeśli prezydent Rafał Trzaskowski zwróci się o pomoc, wsparcie, o moją wiedzę, o mój network, moje możliwości, to jestem do dyspozycji pana prezydenta - oświadczył były szef BBN.

Jacek Siewiera Źródło: PAP/Leszek Szymański

Siemoniak: to bardzo ważna deklaracja

Po panelu Siemoniak odniósł się do sprawy na platformie X. "W dyskusji na Polskim Kongresie Gospodarczym zapytałem Jacka Siewierę, czy przyjąłby propozycję współpracy ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Odpowiedział, że tak, jest gotów pracować z Rafałem Trzaskowskim" - poinformował.

Jak ocenił, "to bardzo ważna deklaracja pokazująca, że ciągłość działania państwowego jest wielką wartością".

W dyskusji na Polskim Kongresie Gospodarczym zapytałem Jacka Siewierę, czy przyjąłby propozycję współpracy ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Odpowiedział, że tak, jest gotów pracować z @trzaskowski_. To bardzo ważna deklaracja pokazująca, że ciągłość działania… pic.twitter.com/Jk4vxDEA89 — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) May 21, 2025 Rozwiń

Trzaskowski: bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w niej rewolucję

Trzaskowski odniósł się do wypowiedzi Siewiery w serwisie X. Przyznał, że "cieszy się, że były szef BBN pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie do współpracy jako społeczny doradca".

"W sprawach najważniejszych warto sięgać po wsparcie ekspertów z różnych środowisk. A bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w niej rewolucję. Trzeba prowadzić mądrą, długofalową politykę. I być otwartym na różne punkty widzenia" - napisał.

Na ten wpis zareagował Siewiera. "Pamięć zdarzeń z ostatnich lat nie jest naszą prywatną własnością i powinna służyć umocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dzisiejsze zdarzenia na Bałtyku pokazują jak krytyczna to potrzeba" - napisał. I dodał: "Na tak zadane pytanie odpowiedź mogła być tylko twierdząca. Dziękuję, że Pan zdobył się na to by je zadać".

Pamięć zdarzeń z ostatnich lat nie jest naszą prywatną własnością i powinna służyć umocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dzisiejsze zdarzenia na Bałtyku pokazują jak krytyczna to potrzeba.

Na tak zadane pytanie odpowiedź mogła być tylko twierdząca. Dziękuję że Pan zdobył… — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) May 21, 2025 Rozwiń

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo