"Jestem do dyspozycji". Deklaracja Siewiery

Cieszę się, że minister @JacekSiewiera pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie do współpracy jako społeczny doradca. W sprawach najważniejszych warto sięgać po wsparcie ekspertów z różnych środowisk.



A bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w… pic.twitter.com/5l8nZ2lIfe