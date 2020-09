Senator PiS: wypowiedź Sasina mogła być odebrana jako arogancja władzy

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja w trybie korespondencyjnym, zapewniał, że premier Mateusz Morawiecki podejmował decyzje dotyczące organizacji wyborów, opierając się na podstawach prawnych.

Zgorzelski: Demokracja jest najtańszą ze wszystkich form sprawowania władzy. To właśnie dyktatury, rządy autorytarne są drogie

- PiS jest tak już bardzo mocno osadzony w swoich fotelach, że demokracja zaczyna wam, panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości, po prostu przeszkadzać. Jest takim zbędnym elementem do spokojnego zarządzania, w cudzysłowie, naszym państwem - mówił Zgorzelski, kierując te słowa do drugiego gościa programu.

Wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił, że wypowiedź Sasina to "teza z góry błędna i fałszywa". - Demokracja jest najtańszą ze wszystkich form sprawowania władzy, bowiem jest ustrojem, w którym obywatele i społeczeństwo patrzą władzy na ręce. To właśnie dyktatury, rządy autorytarne są drogie, bo wymagają wydawania środków na utrzymywanie się przy władzy - argumentował.

- Zatem oczywiście pan Jacek Sasin tutaj uosabia główną tezę, która towarzyszy Prawu i Sprawiedliwości, że: "no chcecie, żeby ta demokracja była, to będziemy wydawać te 70 milionów [złotych - przyp. red.], ale tak naprawdę spokojne można byłoby się bez tego obyć, bo jesteśmy wybrańcami narodu" - podsumował Zgorzelski.

Jackowski: taka jest niestety sytuacja, kiedy się używa zbyt dużych skrótów myślowych

Jackowski ocenił, że "faktycznie ta wypowiedź pana wicepremiera Sasina mogła być odebrana - być może był to za duży skrót w tej wypowiedzi - jako coś, co się określa mianem (...) arogancji władzy".

Zgorzelski: premier, próbując przeprowadzić wybory za pomocą organu do tego nieuprawnionego, po prostu dokonywał zmiany ustroju państwa

Zgorzelski podkreślał, że sąd "w swoim orzeczeniu powiedział jednoznacznie, że tak zwane wybory kopertowe, na które wydano bezprawnie 70 milionów złotych, były z naruszeniem wszelkich przepisów prawa". - Wtedy, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki i pan minister Jacek Sasin, wicepremier, podżegali Pocztę Polską do tego, aby przeprowadziła wybory, obowiązywały przepisy prawa, na podstawie których organami, które są powołane do przeprowadzenia wyborów były Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze - mówił.

"W tej chwili będzie trwał spór prawny"

Zgorzelski: Sasin powiedział coś dużo bardziej groźnego i ważnego

Wicepremier przypominał w "Rozmowie Piaseckiego", że wyrok WSA jest nieprawomocny. - Widziałem różne dziwne orzeczenia sądów. Jestem absolutnie przekonany, że sąd wyższej instancji odniesie się do tego tak, jak powinien się odnieść - powiedział. - Dlatego mówimy, że potrzebna jest reforma sądownictwa, by takich dziwnych wyroków nie wydawać. Takich zupełnie obok stanu prawnego - dodał Sasin . Podkreślił, że "wyroki muszą opierać się o stan prawny, a nie o widzimisię sędziów lub ich sympatie".

Zdaniem Zgorzelskiego, powiedział coś "dużo bardziej groźnego i ważnego" niż na temat demokracji. - Że nie zgadza się z tym wyrokiem sądu, a skoro są takie wyroki sądów, to trzeba właśnie przeprowadzać reformę - "a la PiS" - wymiaru sprawiedliwości. To było jeszcze bardziej skandaliczne, bo to pokazuje, że wyroki, które nie odpowiadają PiS są kontestowane i stanowią podstawę do tak zwanej reformy wymiaru - powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.