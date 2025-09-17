W "Podcaście Politycznym" o przyszłości Szymona Hołowni. Jakie są scenariusze? Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Jacek Bury zasiadał w Senacie w latach 2019-2023.

Polskę 2050 reprezentował od 2021 roku.

W nowym wpisie wyjaśnił, dlaczego odchodzi z partii Szymona Hołowni.

"Dobro człowieka i poszanowanie drugiej osoby są dla mnie nadrzędnymi wartościami, którymi kieruję się w swojej działalności zawodowej, prywatnej oraz politycznej" - rozpoczął Bury wpis, który zamieścił na Facebooku we wtorek wieczorem.

Jacek Bury odchodzi z Polski 2050

W dalszej części były senator wyjaśnił powody odejścia z Polski 2050. "Przez całą obecność w projekcie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyłem w wielu inicjatywach, inwestując swój czas, energię i środki finansowe, aby idee, w które wierzę, mogły dotrzeć do jak najszerszego grona. Tym trudniej jest mi pogodzić się z tym, że kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze. To już nie jest droga, którą chcę iść - nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań. Dlatego z dniem 16 września 2025 roku odchodzę z partii Polska 2050 Szymona Hołowni" - czytamy.

We wcześniejszej części wpisu polityk przyznał, że jest rozczarowany światem polityki. "Polityczna rzeczywistość okazała się dla mnie kolejnym bolesnym doświadczeniem. Z czasem widać jak naturalna współpraca i budowanie przyszłości jest przykrywane przez napięcia i różnice, które utrudniają wspólne działanie" - napisał.

"Niestety nie wszystkie marzenia się spełniają"

Bury ocenił również, że "polska scena polityczna swoim układem i standardami spycha ludzi początkowo propaństwowych w kierunku populizmu". "Każde ugrupowanie polityczne - dodał - które zaczyna mieć wpływ na rzeczywistość w Polsce zaczyna działać według schematu wypracowanego przez czołowe partie polityczne 'Teraz ***** my!'. Przez ostatnie 5 lat angażowałem się w projekt Polska 2050 Szymona Hołowni. Niestety nie wszystkie marzenia się spełniają".

Bury zakończył wpis słowami: "Wierzę, że odpowiedzialność wobec obywateli wymaga czegoś więcej - odwagi, wizji i prawdziwej wspólnoty. Moje zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne - i z tymi, którzy podzielają tę wizję, będę działał dalej".

Jacek Bury w Senacie

Jacek Bury dostał się do Senatu, startując z listy Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Na początku 2021 roku opuścił klub KO i dołączył do koła parlamentarnego Polski 2050. Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku polityk ogłosił, że nie wystartuje w kolejnych wyborach.