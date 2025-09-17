Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jacek Bury odchodzi z Polski 2050

Jacek Bury
W "Podcaście Politycznym" o przyszłości Szymona Hołowni. Jakie są scenariusze?
Źródło: TVN24+
Były senator Jacek Bury odchodzi z Polski 2050 Szymona Hołowni. Polityk poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych we wtorek. "Kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze" - przekazał.
Kluczowe fakty:
  • Jacek Bury zasiadał w Senacie w latach 2019-2023.
  • Polskę 2050 reprezentował od 2021 roku.
  • W nowym wpisie wyjaśnił, dlaczego odchodzi z partii Szymona Hołowni.

"Dobro człowieka i poszanowanie drugiej osoby są dla mnie nadrzędnymi wartościami, którymi kieruję się w swojej działalności zawodowej, prywatnej oraz politycznej" - rozpoczął Bury wpis, który zamieścił na Facebooku we wtorek wieczorem.

Jacek Bury odchodzi z Polski 2050

W dalszej części były senator wyjaśnił powody odejścia z Polski 2050. "Przez całą obecność w projekcie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyłem w wielu inicjatywach, inwestując swój czas, energię i środki finansowe, aby idee, w które wierzę, mogły dotrzeć do jak najszerszego grona. Tym trudniej jest mi pogodzić się z tym, że kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze. To już nie jest droga, którą chcę iść - nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań. Dlatego z dniem 16 września 2025 roku odchodzę z partii Polska 2050 Szymona Hołowni" - czytamy.

We wcześniejszej części wpisu polityk przyznał, że jest rozczarowany światem polityki. "Polityczna rzeczywistość okazała się dla mnie kolejnym bolesnym doświadczeniem. Z czasem widać jak naturalna współpraca i budowanie przyszłości jest przykrywane przez napięcia i różnice, które utrudniają wspólne działanie" - napisał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Było spotkanie partii bez szefa. Jaka przyszłość czeka Hołownię?

Było spotkanie partii bez szefa. Jaka przyszłość czeka Hołownię?

Odwołano wiceszefową MSZ

Odwołano wiceszefową MSZ

"Niestety nie wszystkie marzenia się spełniają"

Bury ocenił również, że "polska scena polityczna swoim układem i standardami spycha ludzi początkowo propaństwowych w kierunku populizmu". "Każde ugrupowanie polityczne - dodał - które zaczyna mieć wpływ na rzeczywistość w Polsce zaczyna działać według schematu wypracowanego przez czołowe partie polityczne 'Teraz ***** my!'. Przez ostatnie 5 lat angażowałem się w projekt Polska 2050 Szymona Hołowni. Niestety nie wszystkie marzenia się spełniają".

Bury zakończył wpis słowami: "Wierzę, że odpowiedzialność wobec obywateli wymaga czegoś więcej - odwagi, wizji i prawdziwej wspólnoty. Moje zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne - i z tymi, którzy podzielają tę wizję, będę działał dalej".

Jacek Bury w Senacie

Jacek Bury dostał się do Senatu, startując z listy Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Na początku 2021 roku opuścił klub KO i dołączył do koła parlamentarnego Polski 2050. Na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku polityk ogłosił, że nie wystartuje w kolejnych wyborach. 

1 godz
"Fatalna sytuacja" i "czego Bosacki na pewno nie wiedział". Zwykły Polak może myśleć, że chciano coś zataić?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Fatalna sytuacja" i "czego Bosacki na pewno nie wiedział". Zwykły Polak może myśleć, że chciano coś zataić?

Podcast polityczny

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050PolitykaSenat
Czytaj także:
Nowa siedziba ZDM
Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane
Poznań
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Szefowa unijnej dyplomacji: musimy uderzyć
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
O co chodzi z palcem Nawrockiego
Polska
17 1300 windsor 2-0003
Królewskie powitanie Trumpa
Świat
imageTitle
Popis w trzecim secie. Polacy blisko zwycięstwa
RELACJA
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
17 1150 dron stanislawka-0008
Kolejny dron odnaleziony
Lublin
Napastnik zaatakował kobietę w Łodzi
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków
Łódź
COVID-19 szczepienie
Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. Co warto o nich wiedzieć?
Zdrowie
shutterstock_1232762641
Deportacja za drona nad Belwederem
Polska
Miłosz Motyka
Apel Motyki do europejskich ministrów
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz w prokuraturze. Usłyszał kolejny zarzut
Lubuskie
Policja zapobiegła ustawce na autostradzie A1
Dwie grupy liczyły po kilkadziesiąt osób. Miały wziąć udział w bójce
Łódź
shutterstock_2432713163
Państwo nie dopłaci do roweru. "Ostateczna decyzja"
BIZNES
Rosyjska Duma Państwowa
Rosja chce się wycofać z ważnej konwencji
Świat
shutterstock_2636652149
Ważne odkrycie dotyczące HIV. Dożywotnia terapia nie będzie już potrzebna?
Zdrowie
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Błotnisty potok zmył domy i sklepy. "Nie ma po nich żadnego śladu"
METEO
Olej opałowy dostał się do oczyszalni ścieków
Olej opałowy przedostał się do ścieków i wpłynął do oczyszczalni. Sprawę bada policja
Białystok
WYRYKI UDERZENIE DRONA
Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie
Polska
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Uczeń z nożem w szkole. Interweniowała policja
Lubuskie
pap_20190903_1OM
Założyciel znanej marki rezygnuje
BIZNES
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę. Bilans robi wrażenie
EUROSPORT
Tak wyglądało mieszkanie, z którego zabrano dwoje dzieci
Niemowlę z siniakami i pogryzione przez insekty. W domu "brud i bałagan"
Kraków
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rynek pracy. Jest prawie tak, jak w 2020 roku
BIZNES
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
WARSZAWA
Reuspensja popiołu na zboczach Mount St. Helens
Pył się pojawił, ale erupcji nie było. Skąd się tam wziął
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica