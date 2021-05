"Jeśli mamy tego rodzaju sytuacje, to wybory w Platformie są najlepszym rozwiązaniem"

To nie jest kwestia jednego wydarzenia, tylko pewnego ciągu wydarzeń - mówił w "Sprawdzam" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do sytuacji w Platformie Obywatelskiej. Dodał, że "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obecny zarząd potwierdził swój mandat w demokratycznym głosowaniu". - W ten sposób się zdejmuje pokrywkę z kipiącego garnka - stwierdził.

Do tej sprawy odniósł się w "Sprawdzam" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.

"Jestem prawie pewny, że o żaden list tu nie chodzi"

Bartłomiej Sienkiewicz został zapytany, czy jego zdaniem powodem takiej decyzji był fakt, że Raś i Zalewski byli wśród parlamentarzystów, którzy na początku maja wystosowali do swych klubowych koleżanek i kolegów list otwarty , w którym zaapelowali o podjęcie "poważnej debaty", prowadzącej do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej" w partii.

Sienkiewicz: Platforma Obywatelska ewidentnie znalazła się na zakręcie

Sienkiewicz mówił także szerzej o sytuacji wewnątrz Platformy Obywatelskiej. - Jeśli mamy do czynienia z pewnym problemem, zakrętem, w jakim ewidentnie znalazła się Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, to najprostszym sposobem na to są normalne, demokratyczne procedury - przekonywał.