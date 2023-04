"Nie daliśmy sobie rady", "to także skutek naszych działań". Kaczyński i Duda dzień po dniu o inflacji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał na spotkaniu z sympatykami: - Jeśli chodzi o inflację, nie daliśmy sobie rady. Tłumaczył, że rządzący jednak uniknęli "bezrobocia, kryzysu i nakręcenia mechanizmu cofania się gospodarki. Dzień wcześniej prezydent Andrzej Duda również mówił o inflacji. Powiedział, że była ona "skutkiem także naszych działań, które tutaj podejmowaliśmy w Polsce".

W sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Janowa Lubelskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił między innymi o sytuacji gospodarczej w Polsce. - W tej chwili deficyt jest zredukowany i nie ma żadnych poważniejszych zagrożeń, chyba że byłby jakiś gigantyczny kryzys światowy, w tej chwili wydaje się, że świat z tego kryzysu powoli z trudnością wychodzi - powiedział.

Zaznaczył, że rządzący spełnili swoje obietnice, ale przyznał, że przyszły nieszczęścia, takie jak COVID-19, wojna w Ukrainie i wraz nią inflacja. - Jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady - przyznał. - Otóż myśmy prowadzili w sposób przemyślany politykę zmierzającą do tego, żeby wyjść z inflacji w sposób, który nie doprowadzi do bezrobocia, do kryzysu, do nakręcenia mechanizmu cofania się gospodarki - mówił.

- My tego uniknęliśmy i miejmy nadzieję, że inflacja teraz będzie co miesiąc spadać i jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy - powiedział. Przekonywał, że była to dobra i przemyślana polityka.

- My chroniliśmy ludzi także różnymi obniżkami podatków, wszystkimi dodatkami, (…) i jesteśmy dzisiaj bliscy powiedzenia, że się udało, bo jeśli to, co przewidują dzisiaj właściwie wszyscy ekonomiści, że co miesiąc będzie lepiej, to będzie można powiedzieć, że się udało" - ocenił. "Można powiedzieć, że jesteśmy władzą nie idealną, ale dajemy radę" - dodał.

Prezydent: Inflacja jest także skutkiem naszych działań. Rozdawaliśmy pieniądze

Prezydent Andrzej Duda w piątek podczas wizyty w Pajęcznie, przyznał, że działania polityków przyczyniły się do wzrostu inflacji w Polsce. Stwierdził, że inflacja jest "skutkiem także naszych działań, które tutaj podejmowaliśmy w Polsce".

- Mówię podejmowaliśmy, bo decydował o nich premier, rząd, parlament. Choćby w czasie pandemii koronawirusa, kiedy po prostu rozdawaliśmy pieniądze przedsiębiorcom po to, by mogli utrzymać swoje firmy i miejsca pracy. Po to, by ludzie nie stracili pracy - mówił prezydent.

- Pieniądze były wypłacane, to oczywiście musiało spowodować inflację. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie tak będzie, ale woleliśmy spowodować inflację nawet niż to, żeby miejsca pracy przepadły, niż to, żeby ludzie pracy nie mieli - dodał.

Ponadto prezydent mówił, iż wierzy w to, że "niedługo uda się zdusić inflację, dzięki mądrej polityce i stopy procentowe będą mogły zostać obniżone". - Są na to bardzo poważne nadzieje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku może uda się, że będą obniżki stóp procentowych - ocenił.

