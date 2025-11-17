"Mieliśmy w tej sprawie dużo, dużo szczęścia"

Logo strona główna
Polska

Marcin Kierwiński
Źródło: TVN24
Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ładunek w okolicach stacji Mika na Mazowszu został zdetonowany - powiedział w "Kropce nad i" szef MSWiA Marcin Kierwiński odnosząc się do incydentów na polskiej kolei.

W weekend na torach kolejowych w rejonie stacji Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu i w okolicach Puław w województwie lubelskim doszło do incydentów. Jak przekazał szef MSWiA, w Mice doszło "do odpalenia ładunku wybuchowego", który uszkodził tory kolejowe, a w okolicach Puław do zniszczenia trakcji i - w odległości kilkuset metrów - umieszczenia na torach obejmy. W poniedziałek późnym popołudniem Prokuratura Krajowa poinformowała o otwarciu śledztwa w sprawie dokonania na rzecz obcego wywiadu "aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej".

Kierwiński odniósł się do zdarzenia w pobliżu stacji Mika w "Kropce nad i" w TVN24. Pytany, co to był za ładunek, powiedział, że "na te wszystkie pytania odpowiedzą eksperci". - Natomiast wydaje się, że sytuacja była bardzo, bardzo poważna, choć mieliśmy też jako kraj w tej sprawie, dużo, dużo szczęścia - dodał. 

Szef MSWiA mówił, że w niedzielę rano "jeden z maszynistów zawiadomił, że coś nierównego jest na torach". - Maszynista kolejnego pociągu zatrzymał pociąg, wezwał służby, stwierdzono jednoznacznie przerwanie torów - dodał. 

Pytany, ile pociągów przejechało w miejscu odpalenia ładunku, powiedział, że "zabezpieczony został materiał dowodowy, monitoring z pobliskich miejsc, tam gdzie te kamery są". Dodał, że "określony zostanie dokładnie termin, data, godzina, kiedy z tą eksplozją mieliśmy do czynienia".

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, zanim zauważono wyrwę w torach, przejechały przez nią trzy pociągi.

Kierwiński został też zapytany, czy był jeden ładunek wybuchowy, który wybuchł oraz czy były inne, które nie wybuchły.

- Nic mi nie wiadomo o innych ładunkach, tutaj będę się zasłaniał tajemnicą śledztwa dla dobra szybkiego wykrycia sprawców, ale z całą pewnością mieliśmy w tej sprawie bardzo dużo szczęścia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten ładunek został zdetonowany, jeśli tak można powiedzieć - powiedział.

Dodał, że "znaleziono przewód". - Wszystko wskazuje na to, że za pomocą tego przewodu ten ładunek został zdetonowany - mówił szef MSWiA.

Radio Zet podało nieoficjalnie, że w pobliżu uszkodzenia torów na trasie Warszawa–Lublin odkryto urządzenie do rejestracji obrazu oraz drugi ładunek wybuchowy, który nie eksplodował. 

Kierwiński przekazał też w "Kropce nad i", że znaleziono "rzeczy, które mogą bardzo pomagać służbom w identyfikacji osób, które do tego incydentu, aktu terroru mogły doprowadzić". 

Kierwiński: nosi to znamiona bardzo poważnej operacji

Minister dopytywany o to, dlaczego do aktu dywersji wybrano takie miejsce, powiedział, że jest ono "bardzo charakterystyczne", a ta trasa kolejowa "bardzo ważna".

- Ta magistrala (...) też służy do przewozu wsparcia dla Ukrainy. (...) Miejsce, gdzie mieliśmy do czynienia z tym aktem terroru, jest miejscem bardzo charakterystycznym. Na wyjściu z zakrętu, na wysokim nasypie, czyli takie miejsce, które potencjalnie - jeżeli takie były zamierzenia sprawców - mogło generować jeszcze więcej problemów, jeszcze więcej ofiar, jeżeli by wszystko, jeżeli chodzi o ten ładunek, zadziałało tak, jak zapewne sprawcy planowali - opisywał szef MSWiA.

- Nosi to znamiona bardzo poważnej operacji wykonanej przez osoby, które znały się na rzeczy - dodał. Kierwiński zaznaczył, że rosyjskie służby "rekrutują wykonawców takich operacji przez internet" i są to "często osoby bez doświadczenia, a czasami są to osoby z doświadczeniem".

Kierwiński: nosi to znamiona bardzo poważnej wykonanej przez osoby, które znały się na rzeczy
Źródło: TVN24

Podkreślił przy tym, że czeka na ustalenia służb i do tego czasu nie będzie kategorycznie wskazywać, jakiego typu byli to dywersanci. - Sama akcja, same przygotowanie wysadzenia torów, to już jest akcja, która wymaga więcej wiedzy od aktów takich, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia - wskazał.

Autorka/Autor: js,sz/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

