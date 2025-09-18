Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Impuls na zalewie. Czy przekop Mierzei Wiślanej rozkręca turystykę?

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Źródło: Tomasz Słomczyński
Miało być turystyczne eldorado, żeglarze z całego świata mieli odwiedzać Frombork, Elbląg i Krynicę Morską. Jednak tak się nie dzieje. Dlaczego? - Jeśli powiedziało się "A", to trzeba powiedzieć "Z" - mówią lokalni żeglarze i mieszkańcy miejscowości nad Zalewem Wiślanym. Sprawdzamy, jak się tutaj żyje po przekopie Mierzei Wiślanej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Przez przekop Mierzei Wiślanej przepływają głównie jachty. To jednak nie oznacza, że Zalew Wiślany jest oblegany przez żeglarzy z całego świata.
  • Na razie Zalew Wiślany nie jest dla nich atrakcyjny - słyszymy. Bywali tu goście z Rosji, przyjeżdżali Niemcy, ale to już przeszłość.
  • Żeby mogło się to zmienić, potrzebne są pieniądze na inwestycje. To koszty przekraczające skromne możliwości gmin położonych nad Zalewem Wiślanym, takich jak na przykład Frombork.
  • "Jeśli ktoś podjął ryzyko o budowie przekopu, wydaniu ponad dwóch miliardów złotych, to powinien też podjąć ryzyko polegające na doinwestowaniu naszych gmin" - słyszymy.
  • Tekst jest częścią cyklu o przekopie Mierzei Wiślanej. Pisaliśmy w nim już o tym, czy inwestycja miała sens z ekonomicznego punktu widzenia.

17 września 2022 roku. Trwają uroczystości otwarcia przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Przemawia prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To ważny dzień. Dzień, kiedy tworzy się perspektywa rozwoju portu w Elblągu, perspektywa rozwoju tej ziemi, perspektywa rozwoju Warmii i Mazur - mówi. - Trzeba w tym kierunku iść. Wierzę, że otwarcie nowej drogi wodnej da impuls do rozwoju...

Impuls do rozwoju. Czy rzeczywiście daje się go odczuć? Postanowiliśmy to sprawdzić w miejscowościach nad Zalewem Wiślanym - w Nowej Pasłęce, Fromborku i w Krynicy Morskiej.

Miejscowości nad Zalewem Wiślanym, w których znajdują się przystanie żeglarskie
Miejscowości nad Zalewem Wiślanym, w których znajdują się przystanie żeglarskie
Źródło: Tomasz Słomczyński

Nowa Pasłęka

Jest wysoki, chudy, twarz ma ogorzałą od wiatru. Żeglarz, ale miejscowy, z pobliskiego Braniewa. Spotykam go w porcie jachtowym w Nowej Pasłęce, najbardziej wysuniętej na wschód, leżącej tuż przy granicy z obwodem królewieckim, wsi na południowym brzegu Zalewu Wiślanego.

- Miejscowe kobiety już się przestawiły. Ich mężowie, kiedyś rybacy, już nie rybaczą od dawna. Teraz one wzięły sprawy w swoje ręce i chałupy na pensjonaty zaczęły przerabiać - mówi żeglarz. Uważa, że przekop jest "zajebisty". - Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że warszawiacy zaczęli przerzucać swoje łódki na nasz zalew. No bo zobacz pan. Z Warszawy mają na Mazury jakieś trzy godziny drogi. A Mazury, wiadomo, zatłoczone, głośne, zadeptane. Do nas, trasą szybkiego ruchu, jadą raptem godzinkę dłużej. A u nas cisza, spokój, duży akwen. Wcześniej, jak nie było przekopu, nie był dla nich atrakcyjny. No bo to nie Mazury, wiadomo... Ale teraz? Teraz mogą przez przekop popłynąć sobie do Trójmiasta, i dalej. Więc zabierają łódki z Mazur i cumują je w naszych portach.

- To było po pierwsze. A po drugie? - dopytuję.

- A po drugie, przypływają do nas żeglarze przez przekop z całego Bałtyku.

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Reporter tvn24.pl i autor książek. Napisał m.in. "Kaszëbë" oraz "Sopoty". Mieszka i pracuje na Pomorzu.
Czytaj także:
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dziś decyzja Rady Warszawy
WARSZAWA
Burza tropikalna Gabrielle
Koniec ciszy na Atlantyku. Nadciąga Gabrielle
METEO
imageTitle
Osłabiona Barcelona na podbój Anglii. Kiedy mecz z Newcastle?
EUROSPORT
18 0650 kosiniak-0004
Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Świat
imageTitle
Wczesna pora meczu Świątek. Wiadomo, o której godzinie początek
EUROSPORT
imageTitle
Wielka wpadka faworytów. Brazylia w strachu
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Rosjanie "nie będą mieli wystarczających sił". Zełenski o dwóch operacjach
Świat
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
WARSZAWA
imageTitle
Medalowe szanse Polaków, nadzieja w Bukowieckiej
EUROSPORT
2025-09-17T223428Z_1_LWD583017092025RP1_RTRWNEV_C_5830-PENNSYLVANIA-SHOOTING-SCENE-0006
Masakra na farmie. Trzech policjantów nie żyje
Świat
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Incydent na trasie lotu Air Force One
Świat
Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Sikorski razem z Nawrockim. Pierwsza taka wizyta
Polska
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor
Świat
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro trafił do szpitala, ma raka skóry
Świat
Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty
Polska
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
METEO
imageTitle
Liverpool grał do końca. Bayern wykorzystał prezenty
EUROSPORT
imageTitle
Finaliści Ligi Mistrzów poza zasięgiem rywali
EUROSPORT
42 min
pc
Wolno im więcej? "Izrael zbombardował stolicę państwa, które mu nie zagrażało"
Podcast o zagranicy
imageTitle
Orlen Wisła nie zwalnia tempa w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
"I tu się pojawia prezydent Nawrocki...". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"
Polska
Broń palna
Za często mylą ludzi z dzikami. Są szanse na zmiany
Marzanna Zielińska
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Muzyką, elektroniką, multimediami opowiedzą o "najlepszym mieście świata"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
"Wszystko na to wskazuje". Siemoniak o tym, co spadło na dom w Wyrykach
Polska
Jacek Siewiera
"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica