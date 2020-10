Holandia nie chce wydać Polaka. Rozprawa przed TSUE

Handel narkotykami

Sprawą ekstradycji Polaka zajmuje się Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) sądu w Amsterdamie. 32-letni Polak podejrzewany jest o handel narkotykami. Według śledczych Polak miał kupić wraz z innymi osobami około 200 kilogramów narkotyków i sprowadzić je do Polski . Europejski Nakaz Aresztowania wydał w tej sprawie Sąd Okręgowy w Poznaniu jeszcze w 2015 roku, ale sąd w Amsterdamie nie zgadza się, by wydać mężczyznę Polsce.

"Poważne wątpliwości" Amsterdamu

Sędziowie z Amsterdamu mają poważne wątpliwości dotyczące stanu praworządności w Polsce. Zadali więc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy mogą odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), jeśli "władze danego kraju nie gwarantują sędziom niezawisłości".

TSUE: sprawa pilna

TSUE zdecydował, że rozpatrzy sprawę w trybie pilnym. Zyskała symbol PPU, czyli "pilny tryb prejudycjalny". W ten sposób rozstrzygane są sprawy dotyczące ograniczenia wolności czy delikatnych spraw rodzinnych. - To oznacza maksymalne skrócenie wszystkich procedur tak, aby trybunał mógł podjąć decyzję w ciągu kilku, kilkunastu tygodni - usłyszał Michał Tracz od prawników pracujących w Luksemburgu.

"Wyjątkowo ważna"

Prawnicy uważają, że ewentualny wyrok uznający, że sąd może odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, jeśli uzna, że w danym kraju nie ma gwarancji niezawisłości sędziowskiej, może skutkować tym, że europejskie sądy będą masowo odmawiać Polsce ekstradycji podejrzanych. Holenderski sąd już podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu wszystkich spraw ekstradycyjnych do Polski na podstawie ENA. Sąd w Amsterdamie jest jedynym w Holandii, który decyduje w sprawach ekstradycyjnych.

"Możliwe masowe odrzucanie wniosków Polski"

Polska jest jednym z krajów UE, który najczęściej korzysta z procedury ENA. To specjalna "szybka ścieżka". Polega ona na możliwości szybkiego aresztowania i wydania do kraju osoby podejrzanej, gdzie stanie ona przed sądem. Według danych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka można szacować, że skutki tej sprawy mogą dotyczyć ponad tysiąca osób rocznie, o których ekstradycję z innych państw UE stara się Polska. "To może się skończyć tym, że podejrzani zatrzymywani za granicą nie będą stawać przed polskim wymiarem sprawiedliwości" - przyznają nieoficjalnie prawnicy z TSUE.