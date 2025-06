Rosyjscy opozycjoniści do Brauna: wstyd być putinistą

Rosyjski opozycjonista do Brauna: wstydem jest być putinistą w 2025 roku Źródło: Parlament Europejski

Wstydem jest być za agresją Władimira Putina w Ukrainie i chcieć mieć dyktaturę we własnym kraju - tak rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn odpowiedział Grzegorzowi Braunowi podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim.

Kluczowe fakty: - Nie chcę być częścią waszej antyrosyjskiej krucjaty - powiedział Grzegorz Braun podczas posiedzenia z rosyjskimi opozycjonistami.

Wypowiedź Brauna spotkała się z odpowiedzią uwolnionych z więzienia Władimira Kara-Murzy i Iljii Jaszyna.

Jaszyn mówił, że "wstydem jest być Europejczykiem i chcieć mieć dyktaturę we własnym kraju".

Komisja spraw zagranicznych w Parlamencie Europejskim obradowała wraz z rosyjskimi opozycjonistami. W posiedzeniu wzięli udział Julia Nawalna, żona zmarłego w więzieniu Aleksieja Nawalnego - lidera rosyjskiej opozycji, a także uwolnieni w trakcie wymiany więźniów w 2024 roku Władimir Kara-Murza i Ilja Jaszyn.

Obecny był także Grzegorz Braun, który został wykluczony z posiedzeń plenarnych izby z powodu zakłócenia uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu w PE. Europoseł może jednak nadal brać udział w posiedzeniach komisji.

Braun: nie chcę być częścią antyrosyjskiej krucjaty

- Nie chcę być częścią waszej antyrosyjskiej krucjaty - zwrócił się Braun do rosyjskich opozycjonistów. - Mój kraj, mój naród, ja osobiście, nie idziemy na waszą wojnę - podkreślił.

Jak dodał Braun, nie sądzi, by rolą PE było zmienianie czyjejś mentalności lub rządu. - Słyszę bardzo wyraźne wezwania do zmiany czyichś prezydentów, rządów i reżimów. Myślę jednak, że Parlament Europejski nie jest w pozycji, by krytykować wszystkich dookoła, ponieważ w Europie ludzie są więzieni za to, co mówili i pisali - uznał.

Braun: nie chcę być częścią antyrosyjskiej krucjaty

Braun uważa, że "ponad trzy tysiące osób zostało uwięzionych w Wielkiej Brytanii za jakieś krytyczne uwagi na Facebooku wobec reżimu, niezgodne z poprawnością polityczną".

Rosyjscy opozycjoniści odpowiadają Braunowi

Najpierw odpowiedział Polakowi Kara-Murza. - Panu, który jest fanem Putina, chcemy powiedzieć, że zazdrościmy, że może pan w tej komisji siedzieć i swobodnie wyrażać swoje zdanie. I że nie boi się pan, że zostanie za to otruty, że ktoś panu strzeli w plecy lub że pójdzie pan do więzienia, jak na przykład ja - mówił opozycjonista.

Z kolei Jaszyn powiedział Braunowi, że wezwania do obalenia rządu i prezydenta w innym kraju, które ponoć Braun słyszy w PE, on słyszy od Putina od 2022 roku na temat Ukrainy. - I nie jest to tylko roszczenie. Putin wysłał wojska do Ukrainy, aby obalić demokratycznie wybranego prezydenta i rząd w sąsiednim niepodległym kraju - mówił Rosjanin.

Kara-Murza do Brauna: zazdrościmy, że może pan swobodnie wyrażać swoje zdanie

"Wstydem jest być putinistą"

- Kiedy krytykuje pan tak zwane naruszenia praw człowieka w Europie, wydaje się, że nie dostrzega pan oczywistej prawdy, jaką jest agresja Putina - zaznaczył.

- Jest pan członkiem Parlamentu Europejskiego. Wstydem jest być putinistą w 2025 roku. Wstydem jest być za agresją Putina. Wstydem jest być Europejczykiem i chcieć mieć dyktaturę we własnym kraju. To wstyd - przekonywał Jaszyn.

Braun został pozbawiony immunitetu europoselskiego - zdecydował tak w głosowaniu 5 maja Parlament Europejski. Chodziło m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie. We wtorek prokuratura poinformowała o skierowaniu do PE kolejnego wniosku o uchylenie immunitetu. Tym razem sprawa dotyczy wydarzeń z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje.

