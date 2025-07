Bodnar: podpisałem kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi

Bodnar o zarzutach prokuratorskich wobec Brauna: do końca lipca będzie akt oskarżenia Źródło: TVN24

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do ostatnich działań Grzegorza Brauna i mówił o czynnościach poczynionych przez prokuraturę w sprawie europosła.

Odpowiadając na zarzuty, że wymiar sprawiedliwości "nie radzi" sobie z Braunem, Bodnar powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego typu argumentacji. Według niego "niektóre procedury trwają dość długo, ale nie są to tylko procedury prokuratorskie, ale też procedury związane z uchyleniem immunitetu".

Minister przypomniał, że kiedy w grudniu 2023 roku Braun za pomocą gaśnicy zgasił w Sejmie świece chanukowe, został mu uchylony poselski immunitet oraz postawione przez prokuraturę zarzuty, ale w tym czasie został on wybrany z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego i "trzeba było całą procedurę przeprowadzać od nowa".

- W samym europarlamencie procedura trwała ponad sześć miesięcy. Ale jesteśmy na tym etapie, że immunitet został skutecznie uchylony, postawiono mu zarzuty i do końca tego miesiąca będzie akt oskarżenia w sądzie - zapewnił Bodnar.

Bodnar: podpisałem kolejny wniosek o uchylenie immunitetu

Bodnar poinformował też, że dziś podpisał kolejny, trzeci wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi i dotyczy on kolejno wydarzeń z maja br., kiedy na wiecu Brauna w Białej Podlaskiej zdjęto z urzędu miejskiego ukraińską flagę oraz kiedy w Katowicach przywłaszczył flagę UE, podeptał ją i spalił. Wniosek dotyczy też zniszczenia przez Brauna wystawy LGBTQ+ w Sejmie i "obrażania organizatorów akcji 'Żonkile' w czasie debaty prezydenckiej".

- Poszedł kolejny wniosek do Parlamentu Europejskiego i będzie czwarty wniosek, tak zakładam, bo zostało wszczęte śledztwo dotyczące kwestionowania Holokaustu - dodał.

- Mam nadzieję, że już szybko doprowadzimy do tego, że te sprawy będą przed sądem i on nie ucieknie przed odpowiedzialnością. Wręcz przeciwnie, będzie miał tyle problemów prawnych, że nie będzie w stanie się pozbierać, jeżeli chodzi o to, jak często będzie musiał się stawiać w sądzie - zapewnił Bodnar.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła partii Brauna

Po programie Adam Bodnar opublikował w serwisie X wpis, w którym przekazał, że podpisał też inny wniosek: o uchylenie immunitetu posłowi Romanowi Fritzowi, członkowi koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna.

Jak napisał minister, poseł Fritz "współdziałał" z Braunem podczas "kradzieży zuchwałej flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach". Poinformował też, że wniosek zostanie skierowany w czwartek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Europoseł Grzegorz Braun (w środku) oraz (od lewej) posłowie Roman Fritz i Sławomir Zawiślak Źródło: PAP/Piotr Nowak

"Ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Zachowania te nie pozostaną bezkarne. Jutrzejszy wniosek to będzie już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu G. Braunowi. W sumie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw" - podkreślił Adam Bodnar.

Podpisałem dziś dwa kolejne wnioski o uchylenie immunitetów, związane z ekscesami p. Grzegorza Brauna. Jutro zostanie im nadany urzędowy bieg.



