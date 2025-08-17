Logo strona główna
Polska

"Granice nie mogą być zmieniane siłą"

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Zełenski o spotkaniu w Waszyngtonie. "Musimy zatrzymać zabijanie"
Źródło: TVN24
Międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą - oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Odbyła się ona tuż przed wideokonferencją liderów "koalicji chętnych".

Niedzielne spotkanie przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" zaplanowano przed wylotem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do USA. W wideokonferencji udział wziąć miała między innymi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a jej celem jest omówienie kolejnych etapów rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

Zełenski uda się w poniedziałek na zaproszenie prezydenta USA do Waszyngtonu. W spotkaniu w Białym Domu uczestniczyć będą także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte - poinformowały w niedzielę władze Francji, Finlandii i NATO. Udział potwierdzili też szefowa KE, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie uczestniczył w niedzielnym spotkaniu "koalicji chętnych" zaplanowanym na godz. 15. Będzie reprezentował Polskę - poinformował rzecznik resortu Paweł Wroński.

Wcześniej obecność Polski w spotkaniu "koalicji chętnych" Radosław Sikorski zapowiadał w sobotnich "Faktach po Faktach". - Jesteśmy częścią tej koalicji, mimo że nie zamierzamy wysyłać wojsk do Ukrainy - wskazywał.

Nie doprecyzował wówczas, kto będzie reprezentować kraj.

"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"

"Nasze stanowisko jest jasne"

Zełenski po dotarciu do Brukseli spotkał się z Von der Leyen. Następnie przed godziną 15 rozpoczęła się ich wspólna konferencja prasowa. Jak zapewniła szefowa KE, "Europa stoi u boku Ukrainy" i "będzie wspierać ją tak długo, jak będzie to potrzebne".

- Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność oraz integralność terytorialną. Nie może być żadnych ograniczeń dotyczących ukraińskich sił zbrojnych w sprawie ich współpracy albo na przykład uzyskania wsparcia ze strony państw trzecich - oświadczyła.

Von der Leyen stwierdziła, że "Ukraina musi stać się stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców". - Nasze stanowisko jest jasne. Międzynarodowe granice nie mogą być zmieniane siłą. To są decyzje, które będzie mogła podjąć tylko i wyłącznie Ukraina - mówiła.

- Wspieramy równocześnie drogę Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i samo w sobie to także stanowi gwarancję bezpieczeństwa - przekazała. Jak dodała, na początku września ma pojawić się 19. pakiet sankcji wobec Rosji.

Szczyt Trumpa i Putina na Alasce

W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Swoje spotkanie na Alasce określili jako "konstruktywne", ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Później europejscy liderzy naradzali się we własnym gronie. Po spotkaniu, w którym wziął udział premier Donald Tusk, ukazało się wspólne oświadczenie sygnowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Antonio Costę i liderów sześciu krajów europejskich, w tym szefa polskiego rządu. "Następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - czytamy w stanowisku.

Czy przedstawiciel Polski poleci do Waszyngtonu? Rzecznik prezydenta zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy przedstawiciel Polski poleci do Waszyngtonu? Rzecznik prezydenta zabrał głos

Świat

"Koalicja chętnych" została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

Autorka/Autor: kgr/dap

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

