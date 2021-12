Kryzys na granicy z Białorusią. Grupa Granica publikuje raport o sytuacji migrantów

Białorusini "biją, kopią, szczują psami i okradają"

"Zachowania polskich funkcjonariuszy mniej brutalne"

"Działania białoruskich i polskich pograniczników wobec migrantek i migrantów w zamkniętej strefie przygranicznej obejmują różne formy przemocy fizycznej i psychicznej, jak zastraszanie, wymuszanie określonych niebezpiecznych działań, arbitralne zatrzymania, zakazane w prawie międzynarodowym zbiorowe wydalenia, odmowa dostępu do żywności, wody, schronienia, pomocy medycznej oraz dostępu do procedur ochronnych, a także odmowa prawa do skutecznego środka odwoławczego. Ich natężenie uprawnia do stosowania wobec nich sformułowania 'tortury'" - napisano w raporcie.

Interwencje na polsko-białoruskim pograniczu

Aktywiści Grupy Granica twierdzą, że na podstawie rozmów z mieszkańcami pogranicza i migrantami ustalili, że we wrześniu na pograniczu uwięzionych było co najmniej 439 osób. "Mamy potwierdzenie dokonania przez polskie służby wywózek 15 grup (…). Co najmniej 50 innych osób, z którymi rozmawialiśmy, opowiadało, że także stosowano wobec nich wywózki" - napisali. "Jedynie w trzech przypadkach udało się doprowadzić do wszczęcia wobec migrantów i migrantek przewidzianych prawem procedur, czyli do przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej" - dodali.