Polska

Dwoje dzieci na jednej hulajnodze i potrącenie w centrum miasta

Policja szuka sprawcy (zdjęcie ilustracyjne)
Środa Wielkopolska. Potrącenie chłopców na hulajnodze. 14-latek w szpitalu
Źródło: TVN24
W sobotę w centrum Gorzowa Wielkopolskiego 73-latka potrąciła dwójkę dzieci, które poruszały się na jednej hulajnodze elektrycznej. Jak przekazał rzecznik szpitala skończyło się jedynie na siniakach. Sprawę nieprzepisowej jazdy na hulajnodze zbada sąd dla nieletnich. Jest też wniosek o ukaranie kierującej pojazdem.

Do potrącenia doszło w sobotę przed godziną 16 przy ul. Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelecką w Gorzowie Wielkopolskim. Na miejsce skierowano policję i dwie karetki pogotowia.

Jak się okazało, na jednej hulajnodze elektrycznej poruszała się dwójka dzieci w wieku 9 i 13 lat. Zostali potrąceni w rejonie przejścia dla pieszych przez 73-letnią kierującą oplem - przekazała mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Policjantka dodała, że kobieta była trzeźwa.

Dzieci trafiły do szpitala

Potrącone dzieci zostały zabrane na badania do szpitala. Jak poinformował w sobotę Paweł Trzciński rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, jedno z nich jeszcze tego samego dnia zostało wypisane do domu, a drugie pozostawiono na obserwacji na oddziale chirurgii dziecięcej.

- Skończyło się na szczęście tylko na siniakach, zadrapaniach i stłuczeniach - dodał rzecznik szpitala.

Sprawę skierowano do sądu

Wobec kobiety kierującej oplem został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast w przypadku dzieci, sprawa została skierowana do sądu dla nieletnich za jazdę we dwójkę na hulajnodze - poinformowała mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Zgodnie z przepisami dzieci do 10 roku życia mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Zabroniona jest także jazda we dwójkę na jednej hulajnodze.

Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni temu w Środzie Wielkopolskiej, gdzie dwaj chłopcy: 14-latek i 11-latek poruszali się razem na jednej hulajnodze elektrycznej po przejściu dla pieszych z przejazdem rowerowym.

Kierujący pojazdem marki volkswagen Polo zjeżdżający z ronda nie zauważył chłopców, którzy znajdowali się na tym przejeździe.

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Gorzów WielkopolskiHulajnogiWypadek
