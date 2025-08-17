Dwoje dzieci na jednej hulajnodze i potrącenie w centrum miasta

Środa Wielkopolska. Potrącenie chłopców na hulajnodze. 14-latek w szpitalu Źródło: TVN24

Do potrącenia doszło w sobotę przed godziną 16 przy ul. Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelecką w Gorzowie Wielkopolskim. Na miejsce skierowano policję i dwie karetki pogotowia.

Jak się okazało, na jednej hulajnodze elektrycznej poruszała się dwójka dzieci w wieku 9 i 13 lat. Zostali potrąceni w rejonie przejścia dla pieszych przez 73-letnią kierującą oplem - przekazała mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Policjantka dodała, że kobieta była trzeźwa.

Dzieci trafiły do szpitala

Potrącone dzieci zostały zabrane na badania do szpitala. Jak poinformował w sobotę Paweł Trzciński rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, jedno z nich jeszcze tego samego dnia zostało wypisane do domu, a drugie pozostawiono na obserwacji na oddziale chirurgii dziecięcej.

- Skończyło się na szczęście tylko na siniakach, zadrapaniach i stłuczeniach - dodał rzecznik szpitala.

Sprawę skierowano do sądu

Wobec kobiety kierującej oplem został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast w przypadku dzieci, sprawa została skierowana do sądu dla nieletnich za jazdę we dwójkę na hulajnodze - poinformowała mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Zgodnie z przepisami dzieci do 10 roku życia mogą jeździć na hulajnodze elektrycznej tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Zabroniona jest także jazda we dwójkę na jednej hulajnodze.

Podobne zdarzenie miało miejsce kilka dni temu w Środzie Wielkopolskiej, gdzie dwaj chłopcy: 14-latek i 11-latek poruszali się razem na jednej hulajnodze elektrycznej po przejściu dla pieszych z przejazdem rowerowym.

Kierujący pojazdem marki volkswagen Polo zjeżdżający z ronda nie zauważył chłopców, którzy znajdowali się na tym przejeździe.

