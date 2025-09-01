Danuta Wałęsa skontrolowana przez funkcjonariusza. SOP: przeprosiliśmy

Danuta Wałęsa została skontrolowana przez funkcjonariusza. SOP przeprasza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

45 lat temu rozpoczął się początek polskiej drogi do wolności. W niedzielę zamiast wspólnego świętowania odbyły się dwie odrębne uroczystości obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na obchodach zorganizowanych przez obecną Solidarność. Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na tę uroczystość. Otwarte dla wszystkich uroczystości zorganizowało miasto Gdańsk wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności - obecni na niej byli przedstawiciele rządu. Jednak plac Solidarności, w związku z obecnością prezydenta, był otoczony barierkami.

Na obchodach nie było Lecha Wałęsy, który przebywa obecnie w USA, pojawiła się natomiast jego żona Danuta Wałęsa. Poseł KO Piotr Adamowicz opublikował zdjęcie, na którym widać, jak Danuta Wałęsa jest kontrolowana przez funkcjonariusza SOP. "Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne…" - skomentował.

Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia ’80, a SOP kontroluje Panią Danutę Wałęsę. Smutne… Posted by Piotr Adamowicz on Sunday, August 31, 2025 Rozwiń

Oświadczenie SOP. Były przeprosiny

W poniedziałek SOP opublikował na platformie X oświadczenie. Służba podkreśliła, że odpowiada "za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych".

"Za organizację wejścia uczestników na teren wydarzenia odpowiadają organizatorzy, jednak w chwili zdarzenia przedstawiciel organizatora nie był obecny. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, kierując się obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przeprowadził kontrolę pirotechniczną wobec Pani Danuty" - napisano.

Jak dodano, "funkcjonariusze rozmawiali z byłą Pierwszą Damą i przeprosili za zaistniałą sytuację". Miała ona "wykazać zrozumienie dla podjętych działań i podkreślić, że nie żywi z tego powodu urazy".

1/4

SOP odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi „Sierpień ’80” procedurze tej została poddana była Pierwsza Dama - Danuta Wałęsa. pic.twitter.com/UVG8LpsUNt — Służba Ochrony Państwa (@SOP_GOV_PL) September 1, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD