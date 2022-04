Jak wygląda płatność za gaz w rublach? "To już jest skrajnie bezczelne"

Wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu do Polski komentowali goście "Faktów po Faktach". Pierwszy ambasador RP przy Unii Europejskiej Marek Grela mówił, że "być może Rosja chce ukarać najbardziej niepokornego". Były ambasador RP w Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski zwracał natomiast uwagę, jak wygląda płatność za rosyjski gaz. Ocenił to jako "skrajną bezczelność".

Były ambasador RP w Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski zwracał uwagę, jak wygląda płatność za rosyjski gaz. - Rosjanie podyktowali pewien schemat. Wpłaca się nie żadne ruble, nie skupujemy ich w walizkach, żeby płacić, tylko płaci się euro do Gazprombanku, potem się czeka, aż Gazprombank to przeliczy po swoim kursie na ruble i dopiero wtedy ogłosi, czy wpłata została wniesiona, czy nie - wyjaśniał.

- To już jest skrajnie bezczelne z punktu widzenia mechanizmu finansowego, więc być może na przykład Austriacy mówią, że płacą w euro, a to sobie Rosjanie potem przeliczają. Tego bym nie wykluczał - dodał.

Grela: być może Rosja chce ukarać najbardziej niepokornego

Gość "Faktów po Faktach" odniósł się też do wiadomości z wtorkowego wieczoru, że Gazprom poinformował Bułgarię o planowanym wstrzymaniu dostaw do tego kraju. - Co do Bułgarii to sprawa jest bardziej złożona. Bułgaria zajmowała bardzo ostrożne stanowisko w sprawie dostaw broni. Nie wszystko wiemy oficjalnie, ale z tego, co było wiadomo, Bułgaria nie chciała się angażować, przede wszystkim ze względu na historyczne związki z Rosją - mówił.