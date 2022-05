Olechnowicz: To jest rozbiór, likwidacja. To parcelacja aktywów i wyprzedaż

Układ z Saudi Aramco, największym dzisiaj koncernem na świecie, musi zastanawiać - zwracał uwagę w TVN24 były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz. Gość "Rozmowy Piaseckiego" komentował zapowiedzianą fuzję Orlen-Lotos-PGNiG.

Gościem poniedziałkowego programu Konrada Piaseckiego był Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos w latach 2002-2016. Komentował planowaną fuzję Orlenu, Lotosu i PGNiG.

- Ropę od Arabii Saudyjskiej można kupić, nie wchodząc w układy kapitałowe. Można kupić ropę na rynku światowym, niekoniecznie od Arabii Saudyjskiej. To jest kwestia negocjacji, kwestia wyboru odpowiednich gatunków i cen ropy. Ropy jest na dzisiaj na rynku pod dostatkiem - mówił Olechnowicz.

Według niego "układ z Saudi Aramco, z największym dzisiaj koncernem na świecie, musi zastanawiać, co będzie dalej". - Bo ten koncern będzie decydował o tym, co się będzie działo na naszym rynku i mimo że wchodzi na 30 procent w rafinerii gdańskiej, to będzie właściwie miał pakiet zarządczy na 50 procent plus dostawy ropy na poziomie 20 milionów ton rocznie - tłumaczył.

Olechnowicz: to parcelacja aktywów i wyprzedaż

- Management takiej klasy korporacji potrafi wykorzystać swoją przewagę i na pewno nie będzie posłuszny temu, co będzie mówione tutaj, przez niektórych graczy - dodał gość "Rozmowy Piaseckiego".

Według niego "to nie fuzja" Lotosu. - To rozbiór Lotosu, to likwidacja jednej z lepszych firm giełdowych. Nie ulega wątpliwości, (że to) parcelacja aktywów i wyprzedaż - ocenił Olechnowicz.

- Na pewno Orlen poprzez tego typu ruch nie staje się czempionem. Orlen wprowadza na polski rynek dodatkowych graczy, których dzisiaj nie ma, chociażby MOL i Saudi Aramco - komentował dalej.

"Skutki, które na pewno będą opłakane, trudne dla polskiej gospodarki"

Były prezes Lotosu zwracał uwagę, że w sytuacji wojny w Ukrainie "nie należy dokonywać żadnych ruchów związanych ze sprzedażą aktywów strategicznych państwa na zewnątrz". - Nie wolno tego robić. A tutaj dokonuje się wyboru firm, które mają bezpośrednie i niebezpośrednie powiązania z firmami z Rosji, z Białorusi - zaznaczył.

- To dzisiaj wielka nieodpowiedzialność, gdyby takie przedsięwzięcie zostało zrealizowane, bo sprzedaż tych aktywów spowoduje, że nie będzie już powrotu do sytuacji sprzed sprzedaży i będziemy mogli mówić tylko o skutkach, które na pewno będą opłakane, trudne dla polskiej gospodarki - podsumował. - Nie ulega wątpliwości, że będą ustawiały Orlen w bardziej konkurencyjnej, trudniejszej pozycji i na pewno nie będzie to czempion - dodał.

