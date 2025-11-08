Logo strona główna
Polska

Fundusz Sprawiedliwości w medialnej służbie PiS. Tak sięgano po miliony

Ziobro republika
Sięgano po pieniądze, potem przerabiano je na propagandę
Źródło: TVN24
To miały być pieniądze dla ofiar przestępstw, a miliony szły na propagandę. Telewizja Republika dostała z Funduszu Sprawiedliwości ponad dwa miliony złotych. Inna firma medialna, o dziwo nazywająca się "Słowo Niezależne", dostała prawie trzy miliony złotych. To partyjny biznes medialny Tomasza Sakiewicza zasilony pięcioma milionami z tego funduszu. Tak sięgano po pieniądze w medialnej służbie PiS. Materiał Macieja Warsińskiego z magazynu "Polska i Świat".

Materiały magazynu "Polska i Świat" codziennie o godzinie 21 na antenie TVN24. Znajdziesz je również w TVN24+.

Autorka/Autor: Maciej Warsiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

MediaPrawo i SprawiedliwośćFundusz Sprawiedliwości
