Fundacja Kai Godek złożyła w Sejmie projekt ustawy "Stop LGBT"

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Fundacja Życie i Rodzina poinformowała, że zebrała 140 tysięcy podpisów pod projektem ustawy "Stop LGBT". Obecna na konferencji szefowa Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek powiedziała, że liczy na przychylność polityków. - Spotykamy się w dniu, w którym zanosimy podpisy obywateli do polskiego parlamentu z oczekiwaniem, że politycy przychylą się do postulatów zawartych w ustawie "Stop LGBT" – mówiła Godek.

Co zakłada projekt ustawy "Stop LGBT"?

- Uważamy, że (parady równości – red.) są zagrożeniem dla Polski. Jest to agenda pewnego ruchu, który w tym momencie w Europie przybiera już oblicze totalitarne. Jeżeli nie zahamujemy tego, no to będziemy mieli sytuację, że konserwatyści, ludzie prawi, rodzice będą skazywani na kolejne kary, na początku finansowe - powiedział.

Kasprzak: stajemy tu w imieniu 140 tysięcy osób, które podpisały się pod projektem

Kasprzak dodał, że zebrane podpisy to głos obywateli, którzy popierają inicjatywę. - Stajemy tu w imieniu 140 tysięcy Polek i Polaków, którzy się podpisali pod projektem "Stop LGBT". To głos obywateli, którzy w niełatwym czasie, czasie pandemii, lockdownu, w czasie także wakacyjnym wyrazili swoje ogromne poparcie dla tej inicjatywy - mówił.

Kasprzak powiedział, że liczy na to, że posłowie w szybkim czasie zajmą się tym projektem. - Chodzi o to, aby ten projekt przeszedł jak najszybciej przez wszystkie czytania i ujrzał światło dzienne. Na pewno na jesieni będą kolejne odsłony parad równości, które będą między innymi wzywały do agresji względem katolików czy ludzi modlących się. Chcemy jak najszybszego uchwalenia tego prawa, to jest nasz cel – dodał.