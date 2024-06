Mariusz Kamiński pojawił się w Sejmie, żeby odebrać wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenie o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego. Wypuszczony w styczniu z więzienia po akcie łaski prezydenta Andrzeja Dudy polityk został zapytany o to, czym planuje zająć się w Brukseli i Strasburgu. Przy tej okazji usłyszał pytanie dotyczące struktur europejskiej administracji.

- Chodzi pani o definicję, taki quiz pani mi robi? - zapytał Mariusz Kamiński naszą reporterkę, która na sejmowym korytarzu poprosiła go o wskazanie różnicy pomiędzy Rada Unii Europejskiej i Radą Europy. - Tak, na czym polegają różnice - odparła dziennikarka. W odpowiedzi polityk powiedział, że Rada Europy "to nie jest ciało unijne", natomiast "Rada Unii Europejskiej jest to ciało składające się z przedstawicieli rządów i głów państw Unii Europejskiej".