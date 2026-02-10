Logo strona główna
Polska

Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro ukarany naganą przez komisję regulaminową
Prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak podał we wtorkowym komunikacie, że w toku postępowania ustalono, że Zbigniew Ziobro "w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej", a "jego adres pobytu jest nieznany".

O wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry wystąpił więc we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej.

W uzasadnieniu wniosku prokurator przypomniał, że Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. "Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 roku o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Postanowienie sądu i list gończy

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania listem gończym. Prokuratura wyjaśniła, że list gończy został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wyjaśniono - nie udało się ich zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą
List gończy za Zbigniewem Ziobrą
Źródło: Policja

Dzień wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator kierujący tym śledztwem, Piotr Woźniak, już wtedy zapowiedział list gończy za byłym ministrem, a następnie wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok
Zbigniew Ziobro
Ziobro "ukrywając się, potwierdza swoją winę"
26 przestępstw

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiS między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

>> 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: PAP/Art Service

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

Opracowała Anna Kwaśny

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

