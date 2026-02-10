Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro ukarany naganą przez komisję regulaminową

Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak podał we wtorkowym komunikacie, że w toku postępowania ustalono, że Zbigniew Ziobro "w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej", a "jego adres pobytu jest nieznany".

O wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry wystąpił więc we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej.

W uzasadnieniu wniosku prokurator przypomniał, że Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. "Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 roku o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Postanowienie sądu i list gończy

5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Ziobry, a 6 lutego prokurator wszczął poszukiwania listem gończym. Prokuratura wyjaśniła, że list gończy został wydany celem przeprowadzenia z udziałem Ziobry czynności procesowych, bo - jak wyjaśniono - nie udało się ich zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą Źródło: Policja

Dzień wcześniej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator kierujący tym śledztwem, Piotr Woźniak, już wtedy zapowiedział list gończy za byłym ministrem, a następnie wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

26 przestępstw

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi resortu sprawiedliwości z czasów rządów PiS między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Zbigniew Ziobro Źródło: PAP/Art Service

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

Opracowała Anna Kwaśny