Pracowniczka prawicowej telewizji poprowadziła wiec Nawrockiego. Tyle zarobiła

Emilia Wierzbicki prowadząca wiec Karola Nawrockiego Źródło: Zdjęcia organizatora

Emilia Wierzbicki, obecna pracowniczka prawicowej telewizji wPolsce24 i była rzeczniczka Karola Nawrockiego w czasie jego prezydenckiej kampanii, poprowadziła 14 listopada spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Wydarzenie było podsumowaniem 100 dni prezydentury Nawrockiego.

O swoim udziale w spotkaniu poinformowała w serwisie X sama Wierzbicki. "Miałam dziś ogromny zaszczyt i przyjemność poprowadzić podsumowanie 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Nie ukrywam - aż się łezka w oku zakręciła. Na chwilę poczułam się znów jak w kampanii: intensywnie, emocjonalnie, wśród ludzi" - napisała.

Ile zarobiła Wierzbicki? Odpowiedź kancelarii prezydenta

Portal Presserwis przekazał, że zwrócił się z pytaniami do kancelarii prezydenta o to, ile wyniosło wynagrodzenie Wierzbicki za poprowadzenie wydarzenia.

Biuro prasowe przekazało, że "wynagrodzenie dla Emilii Wierzbicki, prowadzącej działalność gospodarczą Emilia Wierzbicki Make IT, za usługę konferansjerską podczas spotkania prezydenta wyniosło 2032,50 zł netto" - podał portal.

Emilia Wierzbicki na wiecu prezydenta Źródło: Rafal Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl

Redakcja tvn24.pl również zwróciła się do kancelarii prezydenta z pytaniami w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

Emilia Wierzbicki - kim jest

Emilia Wierzbicki przez lata pracowała w TV Republika. Od końca 2024 roku do czerwca 2025 roku była rzeczniczką Karola Nawrockiego w czasie jego kampanii prezydenckiej.

We wrześniu dołączyła do telewizji wPolsce24. Już po tym, jak ogłosiła, że została pracowniczką prawicowej telewizji, poprowadziła jeszcze konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta czy Dożynki Prezydenckie. Na kilka dni przed poprowadzeniem wiecu Nawrockiego w telewizji wPolsce24 wyemitowano wywiad z prezydentem, który przeprowadziła m.in. Wierzbicki.

