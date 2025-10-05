Eliza Kącka, autorka książki "Wczoraj byłaś na zielono" laureatką Nagrody Literackiej "Nike" 2025 Źródło: Piotr Nowak/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Esej Kąckiej "Wczoraj byłaś zła na zielono" (wyd. Karakter) to literacki zapis doświadczeń autorki z okresu ciąży i wychowania dorosłej już córki w spektrum autyzmu. Jednak słowo "autyzm" nie pada tu ani razu.

Historia Rudej i jej mamy pokazuje, że czasem nawet najbliżsi sobie ludzie muszą się nauczyć żyć z barierą komunikacyjną, pogodzić się z tym, że zrozumienie nigdy nie będzie pełne i osiągane bez wysiłku. Ale taka relacja też jest cenna. "Jej sposób myślenia dał mi dowód istnienia innego świata. Niejednorodnego, żywego, nicującego nasze kategorie. Baśń może być do niego wehikułem. Nie do świata królewien, świniopasów i smoków, jak myślałam w dzieciństwie. Do świata wyzwalającego słowa, pojęcia i rzeczy z reguł oswojonej grawitacji" - pisze Kącka.

Eliza Kącka z córką Rudą na gali Nagrody Literackiej "Nike" 2025 Źródło: Piotr Nowak/PAP

Eliza Kącka zdobyła zarówno uznanie jury, jak i Nagrodę Czytelników przyznawaną w głosowaniu przez czytelników "Gazety Wyborczej".

Eliza Kącka laureatką Nagrody Literackiej "Nike"

Pozostałymi finalistami nagrody byli: Beata Guczalska za książkę "Konrad Swinarski. Biografia ukryta", Ignacy Karpowicz za "Ludzi z nieba", Kora Tea Kowalska za "Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy", Dorota Masłowska za "Magiczną ranę", Tomasz Różycki za "Hulanki & Swawole" i Paweł Sołtys za "Sierpień".

Eliza Kąck laureatką Nagrody Literackiej "Nike" 2025 Źródło: Piotr Nowak/PAP

Nagroda Literacka "Nike" za książkę roku przyznawana od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. W jury w tym roku zasiadali: Anna Arno, Witold Bereś, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Justyna Jaworska (przewodnicząca), Zbigniew Mentzel, Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska i Krzysztof Siwczyk.

Autorka nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę Nike zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych. Organizatorem nagrody jest Fundacja Nagrody Literackiej "Nike", a współorganizatorem "Gazeta Wyborcza".

OGLĄDAJ: TVN24 HD