Polska Wyniki egzaminu ósmoklasisty. CKE przypomina Maciej Wacławik |

Ósmoklasiści o egzaminie z języka polskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Lech Muszyński

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"Ważna data!" - czytamy na grafice, którą CKE udostępniła w mediach społecznościowych w czwartek. Od godziny 8.30 w piątek osoby, które podeszły do egzaminu ósmoklasisty, będą mogły sprawdzić jego wyniki.

Egzamin ósmoklasisty - wyniki

Wyniki egzaminu można sprawdzić na stronie ziu.gov.pl po zalogowaniu lub osobiście w szkole. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Mogą to zrobić w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, czyli od 3 lipca 2026 roku do 3 stycznia przyszłego roku.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Wyniki egzaminu są jednym z kryteriów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Im lepiej zdane egzaminy, tym więcej punktów uzyskuje kandydat.

Teraz osoby, które podeszły do egzaminu powinny uzupełnić złożony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Mają czas do godz. 15. w środę (8 lipca).