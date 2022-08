Rejsowy statek utknął na mieliźnie. Na pokładzie było ponad 60 osób

Internautka zaznaczyła, że razem z rodziną przyjechała do Dziwnówka (Zachodniopomorskie) na wakacje. - Polecono nam ten rejs w Dziwnowie, więc się zdecydowaliśmy. Wypłynęliśmy w morze o 12:45, mieliśmy wrócić do portu o 14:15. W drodze powrotnej jedna osoba z obsługi zaczęła komentować: "co on robi, gdzie on wpływa" i wbiegła do góry statku. Była mgła, deszczowo, zimno. Okazało się, że utknęliśmy. Nikt z obsługi nam tego nie powiedział wprost, ale domyśliliśmy się, że osiedliśmy na mieliźnie - relacjonowała internautka.