Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziennikarze "Superwizjera" nagrodzeni

PODCAST SUPERWIZJER klauzinski sebastian i jakub stachowiak
"Przynajmniej 40 Polaków siedzi w więzieniach w Słowenii"
Źródło: TVN24
Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński, dziennikarze "Superwizjera" TVN zostali nagrodzeni podczas 35. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu". Otrzymali nagrodę za reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi".

Jednymi z laureatów jubileuszowego 35. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" zostali dziennikarze "Superwizjera" TVN Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński. Wygrali nagrodę Jury Studenckiego za reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi", który dostępny jest już teraz w TVN24+.

OGLĄDAJ: Ludzie są towarem. "Najbardziej dochodowy interes"
Superwizjer o przemycie ludzi

Ludzie są towarem. "Najbardziej dochodowy interes"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nagrodę, przyznaną werdyktem Weroniki Hulewicz, Marcela Polaszka i Małgorzaty Wudzińskiej za odważne dziennikarstwo wcieleniowe, otrzymali ex aequo z Anną Szpręglewską i jej "Zegarkiem Maksa".

Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński
Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński
Źródło: TVN24

Dziennikarze poznali kulisy przerzutu ludzi

Reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi" to opowieść o jednym z najbardziej dochodowych przestępczych interesów na świecie. Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński zatrudnili się jako kierowcy do przerzutu ludzi, aby poznać kulisy tego procederu.

Ci, którzy uciekają przed biedą albo represjami, w akcie desperacji są skłonni zapłacić tysiące euro za możliwość dostania się do lepszego, w ich mniemaniu, świata. Droga na zachód Europy prowadzi przez Bałkany i to tam swoje usługi oferują organizacje przestępcze. Migranci przewożeni są prywatnymi samochodami przez wynajętych do tej pracy przypadkowych ludzi. Wśród nich jest wielu Polaków, którzy, nieświadomi ryzyka, trafiają w ręce policji, a potem do więzienia.

OGLĄDAJ: "Niewiele brakowało, żeby wsadzono nas do więzienia"
PODCAST SUPERWIZJER klauzinski sebastian i jakub stachowiak

"Niewiele brakowało, żeby wsadzono nas do więzienia"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" to interdyscyplinarny, w szczególności filmowy festiwal w Łodzi. Jest organizowany od 1990 roku. Obejmuje konkursy filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i reportaży audio o tematyce związanej z zagrożeniami kondycji współczesnego człowieka oraz spotkania autorskie, projekcje pozakonkursowe, wystawy towarzyszące i warsztaty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
FestiwaleFilm
Czytaj także:
Donald Trump
Media: Trump próbował zakrzyczeć Zełenskiego. Prezydent USA reaguje
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Włamanie do Luwru, walki w Strefie Gazy, Nawrocki o "alternatywie dla małżeństwa"
WARTO WIEDZIEĆ
Samolot zjechał z pasa startowego i wpadł do morza
Samolot zjechał z pasa i wpadł do morza. Są zabici
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
imageTitle
Real długo bił głową w mur. Uratował go Mbappe
EUROSPORT
Wrocław. Na Cmentarzu Osobowickim kursuje autonomiczny minibus
Po cmentarzu kursuje autonomiczny minibus
Maciej Mazur
imageTitle
Verstappen bezkonkurencyjny w USA. Lider rozczarował
EUROSPORT
Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Samorządy i obywatele szykują się na "W"
Marzanna Zielińska
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
METEO
Mgła, zimno, noc
Żółte alarmy w połowie Polski
METEO
imageTitle
Chiński wirus zaatakował mistrza świata. "Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu"
EUROSPORT
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
METEO
Katarzyna Kotula
"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta
Polska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool w kryzysie. Bitwa o Anglię dla Manchesteru United
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło niewiele. Polska tenisistka o krok od tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Tego nie osiągnął jeszcze nikt. Rekordowy sezon ekipy Majki
Najnowsze
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu doznał udaru mózgu
EUROSPORT
Pani Lidia, mieszkanka Pławinka, mieszka tuż przy drodze wojewódzkiej, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże
Od lat walczy o poprawę. "Wyjście na spacer z wnukami jest niemożliwe"
Michał Malinowski
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny taki atak Amerykanów. "Będą traktowani jak terroryści"
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica