Dziennikarze "Superwizjera" nagrodzeni

Jednymi z laureatów jubileuszowego 35. Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" zostali dziennikarze "Superwizjera" TVN Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński. Wygrali nagrodę Jury Studenckiego za reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi", który dostępny jest już teraz w TVN24+.

Nagrodę, przyznaną werdyktem Weroniki Hulewicz, Marcela Polaszka i Małgorzaty Wudzińskiej za odważne dziennikarstwo wcieleniowe, otrzymali ex aequo z Anną Szpręglewską i jej "Zegarkiem Maksa".

Dziennikarze poznali kulisy przerzutu ludzi

Reportaż "Szlak cieni. Jak staliśmy się przemytnikami ludzi" to opowieść o jednym z najbardziej dochodowych przestępczych interesów na świecie. Jakub Stachowiak i Sebastian Klauziński zatrudnili się jako kierowcy do przerzutu ludzi, aby poznać kulisy tego procederu.

Ci, którzy uciekają przed biedą albo represjami, w akcie desperacji są skłonni zapłacić tysiące euro za możliwość dostania się do lepszego, w ich mniemaniu, świata. Droga na zachód Europy prowadzi przez Bałkany i to tam swoje usługi oferują organizacje przestępcze. Migranci przewożeni są prywatnymi samochodami przez wynajętych do tej pracy przypadkowych ludzi. Wśród nich jest wielu Polaków, którzy, nieświadomi ryzyka, trafiają w ręce policji, a potem do więzienia.

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" to interdyscyplinarny, w szczególności filmowy festiwal w Łodzi. Jest organizowany od 1990 roku. Obejmuje konkursy filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i reportaży audio o tematyce związanej z zagrożeniami kondycji współczesnego człowieka oraz spotkania autorskie, projekcje pozakonkursowe, wystawy towarzyszące i warsztaty.

