"Dzień Dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Huczny jubileusz

Zaczęło się 20 lat temu - 3 września 2005 roku. Lata lecą, świat się zmienił, zmieniła się telewizja, ale od dwóch dekad nikt tak nie mówi dzień dobry jak "Dzień dobry TVN".

Prawie 5,5 tysiąca odcinków - niezliczona liczba tematów i historii, które poruszały i bawiły widzów. - Mamy programy prawie czterogodzinne, więc musimy napchać je, nafaszerować największymi perełkami, które trzeba znaleźć codziennie. "Dzień Dobry TVN" to klasa sama w sobie - mówi prowadzący program Damian Michałowski.

Do tego armia ciekawych gości, w tym gwiazd polskiego i zagranicznego show biznesu, które "Dzień Dobry TVN" nigdy nie odmawiają.

- Wraz z zakończeniem programu na żywo, nie kończy się praca redakcji. Reporterzy są cały czas na zdjęciach, wydawcy cały czas w pracy. My też musimy reagować na to, co się dzieje, bo widzowie stali się bardzo wymagający: chcą, żeby program był cały czas aktualny, ale także, żeby program ich zaskakiwał - podkreśla dziennikarz "Dzień Dobry TVN" Mateusz Hładki.

Huczny jubileusz "Dzień Dobry TVN"

Z okazji 20-lecia programu w specjalnych odcinkach powrócą wszyscy dotychczasowi prowadzący - dziennikarskie duety, które widzowie dobrze znają i które budziły Polskę przez całe lata. Jednodniowy transfer z TVN24 do "Dzień Dobry TVN" czeka Jolantę Pieńkowską, Piotra Kraśkę i Roberta Kantereita.

Jak na okrągły jubileusz przystało, "Dzień Dobry TVN" będzie świętowało hucznie i nie tylko jeden dzień, ale przez najbliższe tygodnie - w środę 3 września program nieco się wydłuży.

- Przejmujemy całą antenę. Będziemy w "Faktach", będziemy w pogodzie, w sporcie, w "Top Model", w "Uwadze!", więc będzie nas tej jesieni bardzo dużo - zapowiada prowadząca "Dzień Dobry TVN" Paulina Krupińska.

Na planie "Dzień Dobry TVN" pracuje też wiele osób, których nie widać, a dzięki którym program brzmi, jak najlepsza orkiestra.

