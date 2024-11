"Działanie na szkodę interesu publicznego", "przekroczenie uprawnień", "działanie na szkodę dziecka"

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba przekazał we wtorkowym komunikacie, że wszczęła ona dwa śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego Rzecznika Praw Dziecka. Jedno z nich dotyczy również przekroczenia uprawnień przez dyrektora generalnego biura byłego RPD.

Prokuratura o "działaniach wykraczających poza zadania ustawowe"

Pierwsze śledztwo wszczęto 22 października tego roku. Dotyczy ono między innymi przekroczenia uprawnień przez byłego Rzecznika Praw Dziecka i dyrektora generalnego jego biura w okresie od grudnia 2022 roku do grudnia 2023 roku w Warszawie.

Postępowanie dotyczy również przekroczenia przez nich uprawnień w okresie od maja do lipca 2023 roku. Jak przekazała prokuratura, miałoby ono polegać na wydaniu 446,5 tysiąca złotych na sfinansowanie udziału 150 osób w uroczystościach religijnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Prok. Skiba napisał, że są to "działania wykraczające poza zadania ustawowe Rzecznika Praw Dziecka".

To samo śledztwo prowadzone jest także w sprawie przekroczenia uprawnień w dniu 11 grudniu 2023 roku, które miałoby polegać - jak napisano - na wydaniu 24,1 tysiąca złotych na wynajęcie sali i katering w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich na potrzeby organizowanej przez inne podmioty konferencji "Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje", nad którą RPD miał wyłącznie patronat honorowy.

"Działał na szkodę interesu babci i dziecka"

Kolejne śledztwo zostało wszczęte 30 października w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od 22 stycznia do 10 marca 2021 roku w Warszawie, Limanowej i w Rzeszowie przez ówczesnego RPD.

Chodzi o zorganizowanie, a następnie przeprowadzenie 10 marca 2021 r. w Limanowej mediacji pomiędzy stronami postępowania cywilnego, w wyniku którego dzień później kilkuletnia dziewczynka została podstępem wywieziona do Kanady. Były rzecznik praw dziecka doprowadził do spotkania stron 11 marca, w trakcie którego "w sposób nagły i nieuzgodniony wcześniej, pod pretekstem wyjścia na zakupy i spacer z małoletnią" kanadyjscy dziadkowie zabrali dziecko z Polski. W komunikacie prokuratura napisała, że dziadkowie z Kanady nie pozwolili dziecku zabrać żadnych rzeczy osobistych i pożegnać się z opiekującą się nim do tej pory babcią.