"Funkcjonowanie w minionej epoce". Bodnar chce wyciągnięcia konsekwencji za działania wobec Giertycha

"Pozostawienie tak bulwersujących naruszeń prawa bez stosownej reakcji stanowić będzie jasny komunikat dla społeczeństwa, że organy ścigania stoją ponad prawem i sankcjonowane jest łamanie przez nie fundamentalnych konstytucyjnych praw i wolności, co bez wątpienia nie pozostałoby bez istotnego wpływu na osłabienie zaufania obywateli do Państwa i jego organów" - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

"Organy państwa istotnie funkcjonowały w ten sposób w minionej epoce"

Zatrzymanie Romana Giertycha

Podczas październikowego zatrzymania Giertycha, adwokat trafił do szpitala po tym, jak zasłabł w trakcie przeszukiwania jego domu przez funkcjonariuszy CBA. Obrońcy Giertycha informowali, że w czasie prowadzonych z ich klientem czynności prokuratorskich w warszawskim szpitalu Giertych był nieprzytomny i nie doszło do skutecznego ogłoszenia zarzutów wobec adwokata.

"Nie jest wystarczające stwierdzenie, że opisywany przeze mnie problem został rozwiązany"

"Nie jest wystarczające stwierdzenie, że opisywany przeze mnie problem został rozwiązany, bowiem sąd uznał nielegalność działania organów ścigania w tej sprawie i zarządził zwrot zatrzymanych materiałów. Problemem jest bowiem przede wszystkim to, że do takich działań w ogóle doszło" - podkreślił jednak Bodnar w piątkowym piśmie do szefa rządu. Jak dodał "nie chodzi tu bowiem o błąd, który mógł się potencjalnie przydarzyć, lecz o podejrzenie, że mogło dojść do celowego i zaplanowanego działania skierowanego przeciwko obywatelowi".