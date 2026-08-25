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Polska

Gdzie usiądą po rozłamie w PiS? Jest "specjalny segregator" i 10 wariantów

|
Mateusz Morawiecki
Spór o miejsca i pomieszczenia w Sejmie. Reporterka TVN24 o 10 wariantach i "specjalnym segregatorze"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości i powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w Sejmie trwa dyskusja w sprawie podziału miejsc na sali plenarnej i w sejmowych pomieszczeniach. Według reporterki TVN24 Mai Wójcikowskiej wariantów jest 10.

Wiceszef kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak mówił w rozmowie z reporterką TVN24, że trzeba podzielić miejsca w komisjach, na sali posiedzeń oraz pomieszczenia pomiędzy oba kluby.

Zaznaczył, że jeszcze nie ma "całkowitych uzgodnień". - Natomiast my stoimy na stanowisku, że ponieważ oni tworzyli jeden klub i mieli pomieszczenia podzielone w zależności od liczby członków, czy posłów w danym klubie, to teraz tą samą ilością muszą się podzielić. I z uwagi na to, że oni tworzyli jeden klub i byli kolegami i koleżankami w ramach jednego klubu, myślę, że nie powinno być większych problemów, żeby podzielili się także teraz i utworzyli w skrajnej części swojego klubu miejsce dla drugiego klubu - mówił.

- Chodzi o to, żeby przesadzili siebie, bo przecież my nie będziemy decydowali jako kancelaria Sejmu, gdzie kto siedzi. My tylko na skutek ich uzgodnień przekręcimy tabliczki w zależności od tego, jak oni zdecydują - zaznaczył.

Miejsca na sali plenarnej. 10 wariantów

Jak zauważyła Maja Wójcikowska, zgodnie z dotychczasowym rozkładem miejsc na sali plenarnej, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki zajmuje fotel obok byłej marszałkini Sejmu Elżbiety Witek "nie darzącej dziś sympatią" byłego premiera. - Zaraz obok Jacek Sasin, czyli ten, który był po drugiej stronie frakcji i z Mateuszem Morawieckim nie raz otwarcie się kłócił. W związku z tym trudno wyobrazić sobie, żeby siedzieli tak blisko - dodała.

- To, co też istotne w tych podziałach, to to, gdzie pada światło kamer, gdzie oko kamery sięga, ale również, jak słyszę ze strony kancelarii Sejmu, to, żeby na przykład posłowie mogli siedzieć za sobą w ramach jednego klubu i przekazywać sobie informacje. W tej chwili to z tego podziału nie wynika - podkreśliła.

Rozkład miejsc w sali posiedzeń
Rozkład miejsc w sali posiedzeń
Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

Jak mówiła, "istnieje specjalny segregator, który jest zatytułowany 'Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość', dotyczący tego podziału i 10 wariantów tego jak tych posłów usadzić, a właściwie jak oni usadzić powinni się sami, bo cały czas na to kancelaria Sejmu liczy".

Spór o "słynny korytarzyk" dla największego klubu

Jak relacjonowała Wójcikowska, cały czas istnieje spór o "słynny korytarzyk dla największego klubu parlamentarnego", który dotychczas zajmował klub Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceszef kancelarii Sejmu mówił, że klub Koalicji Obywatelskiej jako największy, "nie rości sobie pretensji ani do Sali Kolumnowej, która jej w tej chwili przysługuje jako największemu klubowi, ani do korytarzyku, który dzisiaj zajmuje PiS". - Więc to już jest naprawdę duża sprawa, ponieważ rzeczywiście mogłoby być tak, żeby Koalicja Obywatelska zażądała i powinna wtedy dostać zarówno korytarzyk, jak i Salę Kolumnową. Czyli najważniejszy problem odpadł - zaznaczył.

- Natomiast pozostał drugi problem: które pomieszczenia teraz w ramach pomieszczeń PiS-owskich, może objąć nowy klub. I tutaj trwają rozmowy między tymi klubami - dodał.

Jak mówiła reporterka TVN24, kilka pomieszczeń w korytarzyku mogłoby przysługiwać Rozwojowi Plus, ale, z tego, co słyszy nieoficjalnie, "cały czas Prawo i Sprawiedliwość zgodzić się na to nie chce". Dodała, że w tym tygodniu odbędą się w tej sprawie rozmowy.

Na przyszły tydzień zaplanowano pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacyjnej przerwie.

Źródło: TVN24
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Tagi:
SejmPrawo i SprawiedliwośćRozwój Plus
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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