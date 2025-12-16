Wigilia przy Nowogrodzkiej. Kto się pojawił

Logo strona główna
Źródło: TVN24
Przed rozpoczęciem spotkania wigilijnego w siedzibie PiS były prezes TVP Jacek Kurski powiedział, że "jak zobaczy tutaj Mateusza Morawieckiego", to chętnie skasuje krytyczny wpis na jego temat. Byłemu premierowi życzył "refleksji". Morawiecki organizuje tego dnia własne spotkanie opłatkowe. Nie wiadomo na pewno, kto pojawi się na tym wydarzeniu, ale były premier wziął udział w spotkaniu na Nowogrodzkiej.

We wtorek wieczorem w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zaplanowano doroczne spotkanie opłatkowe dla działaczy tego ugrupowania, organizowane przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. "Tuż po nim na swoją 'alternatywną' wigilię prawie setkę polityków zaprosił były premier Mateusz Morawiecki" - doniósł Onet. Według portalu drugie spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 20 - po wigilii organizowanej przez prezesa PiS.

Kurski życzy Morawieckiemu "refleksji"

Około godziny 18 przed siedzibą PiS pojawił się były prezes TVP Jacek Kurski. Reporter TVN24 Artur Molęda pytał go o to, czego będzie życzył byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na święta. - Refleksji - odpowiedział.

Był także pytany, czy widzi Morawieckiego ponownie na stanowisku szefa rządu. - W tej chwili o tym nie rozmawiamy, najpierw trzeba wygrać wybory, choć ja osobiście bym nie widział Mateusza Morawieckiego. Mamy świetnych kandydatów na premiera i myślę, że to będzie ktoś z pokolenia pomiędzy rocznikiem rocznikiem 77. a 87. - odparł.

Później o te słowa pytany był poseł PiS Ryszard Terlecki, który również pojawił się na spotkaniu wigilijnym w siedzibie partii. - Współczuję mu (Kurskiemu - przyp. red.), bo pewnie się pomyli - powiedział dziennikarzom.

Reporter TVN24 dociekał, czy pomyłka Kurskiego będzie dotyczyć ewentualnej funkcji premiera dla Morawieckiego. - Tak - odpowiedział krótko Terlecki.

Jacek Kurski
Jacek Kurski
Źródło: TVN24

Kurski o wpisie: chętnie go skasuję, jak zobaczę tu Morawieckiego

Przed spotkaniem opłatkowym Kurski odniósł się także w rozmowie z dziennikarzami do obszernego wpisu, jaki zamieścił w poniedziałek na X. Zasugerował w nim, że Morawiecki działa na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes TVP ostro skrytykował też byłego premiera za decyzje, które podejmował jako szef rządu. Na wpis Kurskiego zareagowali inni politycy PiS. 

- Zobaczyłem, że są jakieś fochy, jakieś konkurencyjne opłatki, konkurencyjne spotkania, odmowa przyjazdu na spotkanie, na wezwanie prezesa, na posiedzenie kierownictwa partii. Uznałem, że po prostu to trzeba nazwać. Nie ma zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości nad tym złem, który się dzieje w Polsce bez konsolidacji wokół autorytetu, wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I każdy, kto podważa ten autorytet, a to się niestety przytrafiło Mateuszowi Morawieckiemu, po prostu musi mieć tego świadomość. Cieszę się, że mój wpis odniósł skutek - mówił przed partyjną wigilią Kurski.

- Jak zobaczę tutaj Mateusza Morawieckiego, chętnie go skasuję (wpis na X - przyp. red.) i podziękuję 700 tysiącom Polaków, którzy zapoznali się z jego treścią - zapowiedział.

Pytany, czy wybiera się na spotkanie opłatkowe Morawieckiego, Kurski odparł: - Proszę nie żartować (...), nie wybieram się.

Zapowiedź Kurskiego

Około godziny 18.30 Kurski zamieścił też wpis na X.

"Za chwilę skasuję mój wpis na temat sytuacji na prawicy. Cieszę się, że przyniósł założony skutek: wzmocnienie przekonania, że podporządkowujemy swoje ambicje dobru obozu patriotycznego, nie chodzimy na rozmowy do fabryk kłamstw o PiS, nie wyrywamy się na premiera bez mandatu środowiska politycznego, nie proponujemy wspólnych rządów w wielkiej koalicji z Tuskiem, nie zapowiadamy abolicji dla rządów bezprawia, nie odcinamy się od kolegów z PiS zaszczuwanych i ściganych przez reżim, lecz ich wspieramy" - napisał.

"Ale przede wszystkim uznajemy hierarchię i autorytet w obozie zjednoczonej prawicy, stawiamy się na zaproszenie PJK, nie dąsamy się i nie urządzamy konkurencyjnych imprez. Tylko wtedy będziemy gotowi do wspólnych zwycięstw dla Polski. Dziękuję prawie 700 tysiącom osób, które zapoznały się z tekstem na moim profilu" - dodał Kurski.

Wieczorem na profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się zdjęcie z wigilii. "Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska!" - czytamy. Na zdjęciu widać miedzy innymi Mateusza Morawieckiego.

Spór frakcji w PiS

Od kilku tygodni media piszą o narastającym konflikcie pomiędzy frakcjami PiS. W partii mają ścierać się stronnictwa tak zwanych harcerzy (zwolenników Morawieckiego) i maślarzy (przeciwników byłego premiera), wśród których czołowymi postaciami mają być Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki.

Narastający konflikt zauważył sam Jarosław Kaczyński, który w ubiegły piątek zwołał naradę w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Nie pojawił się tam jednak Mateusz Morawiecki, który wraz z Beatą Szydło był w tym czasie na spotkaniu z wyborcami w Brzozowie na Podkarpaciu.

Autorka/Autor: os, mjz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PiS/X

