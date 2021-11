Duży wzrost liczby zakażeń w Europie pomimo szczepionek. WHO: to sygnał ostrzegawczy dla reszty świata

Europa odnotowała 55-procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich czterech tygodni pomimo dostępności szczepionek przeciw COVID-19. To powinno być "sygnałem ostrzegawczym" dla innych regionów - ocenił dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji kryzysowych Mike Ryan.

- To sygnał ostrzegawczy dla świata, gdy widzimy, co dzieje się w Europie pomimo dostępności szczepień - oświadczył Ryan na czwartkowej konferencji.

- Wciąż apelujemy do producentów szczepionek, (...) by ich priorytetem było zaopatrywanie COVAX, a nie jedynie zysk - mówił dyrektor generalny WHO. COVAX to globalny program dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi dla krajów rozwijających się, któremu patronuje WHO.