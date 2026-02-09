Duklanowski prawomocnie skazany

30 osób oskarżonych w sprawie korupcji w szpitalu w Szczecinie. Według śledczych w sprawę zamieszany jest senator Tomasz Grodzki Źródło: TVN24

Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki wystąpił w prywatnym akcie oskarżenia i oskarżył Tomasza Duklanowskiego o zniesławienie (art. 212 kk) po jego publikacjach o korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Grodzki był dyrektorem placówki. Wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.

W lipcu ubiegłego roku zapadł wyrok w pierwszej instancji. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wymierzył Duklanowskiemu 12 tys. zł kary grzywny i zasądził 8 tys. zł nawiązki na rzecz Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Grodzki: sąd prawomocnie skazał Duklanowskiego

W poniedziałek Grodzki poinformował o uprawomocnieniu wyroku.

"Sąd prawomocnie skazał Tomasza Duklanowskiego za pomówienie mnie o przyjmowanie łapówek. To ważne rozstrzygnięcie nie tylko dla mnie, ale dla standardów życia publicznego. Kłamstwo nie może być bezkarne, a prawda ma znaczenie" - napisał były marszałek Senatu na X.

Reprezentująca Grodzkiego Kancelaria Dubois i wspólnicy przekazała, że "po 6 latach walki o dobre imię Klienta Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał dziś w mocy wyrok" skazujący Duklanowskiego "za pomówienie prof. Tomasza Grodzkiego o żądanie bądź przyjmowanie korzyści majątkowych".

Sąd prawomocnie skazał Tomasza Duklanowskiego za pomówienie mnie o przyjmowanie łapówek.



To ważne rozstrzygnięcie nie tylko dla mnie, ale dla standardów życia publicznego. Kłamstwo nie może być bezkarne, a prawda ma znaczenie.✌🏻 pic.twitter.com/AcwA69YHds — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) February 9, 2026 Rozwiń Tomasz Grodzki o wyroku sądu w sprawie zniesławienia Źródło: X

"To decyzja skrajnie niesprawiedliwa, skandaliczna, wołająca o pomstę do nieba. Będę wnosił kasację. Będę walczył do końca o prawdę" - napisał z kolei Duklanowski na platformie X. Jego zdaniem relacjonował słowa "pacjentów i ich rodzin".

Sąd uniewinnił Tomasza Sakiewicza, który na podstawie moich tekstów stwierdził, że Grodzki to „zwykły łapówkarz”. Mnie natomiast skazał, analizując te same teksty. Były to relacje wielu pacjentów i ich rodzin, którzy mówili mi, że Grodzki przyjmował od nich pieniądze w zamian za… — Tomasz Duklanowski (@TDuklanowski) February 9, 2026 Rozwiń Duklanowski o wyroku w sprawie z Grodzkim Źródło: X

