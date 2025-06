Duda o Strzemboszu: śmiało można powiedzieć, że raczej mnie nie lubi

Prezydent Andrzej Duda w sobotnim wywiadzie dla Radia Wnet mówił o swoich zastrzeżeniach wobec reform wymiaru sprawiedliwości przygotowywanych przez rząd. - To jest wściekły bełkot pewnej elity, która straciła swoje wpływy - ocenił. Przekonywał, że należy "wszystkim sędziom, którzy byli umoczeni w komunizm, odebrać stany spoczynku".

- Bo jak powiedział pan Strzembosz, "wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo". Nic się nie oczyściło. Na tym polegał cały numer - powiedział Duda. Cytując profesora Adama Strzembosza, prezydent naśladował jego charakterystyczną mowę.

Duda: patologie przetrwały

W środę rano podczas briefingu prasowego prezydent był pytany o swoje słowa. Podtrzymał krytykę wobec sędziego. - Pan profesor Strzembosz od bardzo dawna śmiało można powiedzieć, że raczej mnie nie lubi - stwierdził.

Zdaniem Dudy to Strzembosz "ponosi odpowiedzialność za stan polskiego wymiaru sprawiedliwości".

- Najbardziej słynne są słowa profesora Strzembosza, który powiedział, że środowisko sędziowskie oczyści się samo... Życie zaprzeczyło całkowicie jego słowom - powiedział Duda.

- Prawda jest taka, że kiedy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy to widać, że była to - niestety, przykro to powiedzieć - po prostu obawa przed wewnętrznymi relacjami towarzyskimi, naiwna wiara w to, że ludzie sami poddadzą się weryfikacji. Nic z tych rzeczy, patologie przetrwały - dodał.

