Kolejny zastrzyk gotówki dla Roberta Bąkiewicza i jego organizacji. Dostanie 850 tysięcy publicznych pieniędzy

Około 850 tysięcy złotych z dotacji trafi do organizacji prowadzonych przez Roberta Bąkiewicza. - Publiczne pieniądze trafią do Straży Narodowej i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, między innymi na remont siedziby, która została kupiona dzięki środkom przyznanym im od państwa - tłumaczy Artur Warcholiński, reporter Czarno na Białym, który od dawna przygląda się szczodremu wsparciu, które Bąkiewicz otrzymuje od państwa.

Lista podmiotów, które otrzymały środki w ramach programu "Wolność po polsku - edycja 2022" została opublikowana na stronie Funduszu Patriotycznego. Dokument jest datowany na 6 czerwca. Na liście znajdują się dwie organizacje zarządzane przez Roberta Bąkiewicza: Straż Narodowa oraz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Mają one otrzymać 850 tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o wspieranie uchodźców to - jak podkreśla nasz reporter - na terenie "Soplicowa" znajduje się ich kilkudziesięciu.

Skontaktowaliśmy się z Robertem Bąkiewiczem, żeby zapytać go o dotacje i o to, jak środki mają być wykorzystane. Interesowało nas między innymi, jaka jest skala pomocy, którą Straż Narodowa niesie uchodźcom. Bąkiewicz po kilku minutach namysłu stwierdził, że nie będzie z nami rozmawiał. Zamiast komentarza, zaproponował udzielenie autoryzowanego wywiadu, w którym "odniesie się do wszystkich uwag i zgłaszanych wątpliwości".