Dorota Brejza: nigdy się z tym nie pogodziłam i nie pogodzę

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa przesłuchała w czwartek Dorotę Brejzę, adwokatkę, żonę europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. - Sierpień 2019 roku to był początek medialnego linczu, z którym musiał zmierzyć się później przez kolejne tygodnie mój mąż i cała nasza rodzina - opowiadała. Wskazała, że z telefonu jej małżonka od kwietnia do października 2019 roku pozyskano 85 tysięcy wiadomości tekstowych. Powiedziała też, że byli agenci CBA , którzy nie zgadzali się z takim tokiem postępowania.

Dorota Brejza: moja rodzina padła ofiarą masywnej inwigilacji

Stwierdziła, że działania podjęte wobec jej rodziny to była "bardzo masywna inwigilacja". - 85 tysięcy wiadomości, ale także historia lokalizacji na przestrzeni wielu lat, te wiadomości były zaciągane wiele, wiele lat wstecz, aż do 2010 roku - mówiła. Wskazywała, że ingerowano w historię wyszukiwań internetowych, hasła do bankowości elektronicznej i "całą możliwą do wyobrażenia prywatność i intymność" jej rodziny.