Polska Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Fundacja Zbigniewa Ziobry szykuje pozew Mikołaj Stępień |

Donald Tusk o powiązaniach Zondacrypto z politykami prawicy, m.in. Zbigniewem Ziobro i Dariusza Mateckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wiktor Dąbkowski

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O tym, że premier zrzekł się immunitetu w związku z przygotowywanym pozwem Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry, jako pierwsza poinformowała w czwartek Wirtualna Polska. Fundacja związana z byłym ministrem sprawiedliwości oskarża Donalda Tuska o zniesławienie w związku z jego słowami na temat jej powiązań z giełdą kryptowalut Zondacrypto.

Rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z tvn24.pl potwierdził te doniesienia.

Donald Tusk o powiązaniach Zondacrypto z prawicowymi fundacjami

Tusk, powołując się na informacje od ABW, powiedział przed posiedzeniem rządu na początku kwietnia, że prezes Zondacyrpto Przemysław Kral dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. - 450 tysięcy złotych wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników, obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego - mówił szef rządu.

Szef rządu mówił też wtedy, że spółka związana z Zondacrypto i Przemysławem Kralem, Expofer Servis House, zrealizowała transakcję w wysokości 70 tysięcy euro na rzecz Fundacji Dobry Rząd posła Konfederacji Przemysława Wiplera.

Pod koniec kwietnia członek zarządu fundacji Instytut Polski Suwerennej Piotr Cieplucha poinformował o skierowaniu do sądu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi, a także wniosku o uchylenie mu immunitetu. Zarzucał też premierowi, że jest odpowiedzialny za "gigantyczne zaniedbania swojego rządu" oraz zarzucał mu "całkowitą bierność podległych mu służb w sprawie Zondacrypto". Nie odniósł się jednak do wypowiedzi premiera.